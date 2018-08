Kampfansage an Liefergiganten wie Amazon Fresh: Mit seiner Plattform bringt fliit Lebensmittel- und Fuhrunternehmen zusammen und online bestellte Lebensmittel sicher und gekühlt von A nach B.

Wenn es um die Zustellung schnell verderblicher Kost geht, kennt sich das Start-up aus der Hauptstadt bestens aus. Mit seinem Last Mile-Service bietet fliit Lebensmittelhändlern eine bequeme Möglichkeit, Lieferanten zu finden und Kunden frische Lebensmittel direkt nach Hause zu liefern.

Nach langjähriger Erfahrung im Logistikbereich wusste Gründer Flavio Alario 2016 um die Marktlücke im Bereich der Frische-Zustellung, auf der die Idee hinter fliit fußt: Lebensmittellogistik einfach und sorglos zu machen – sowohl für Zulieferer als auch für Endkonsumenten. Da es nach seiner Einschätzung bis dato kein zufriedenstellendes Angebot für die Probleme und Herausforderungen der Lebensmittellogistik gab, gründete er vor zwei Jahren fliit.

Mit Neuausrichtung fokussiert auf die Letzte Meile im B2B

Flexible Zeitfenster und Live-Paketverfolgung

Über fliit Startup-Name: fliit

Segment: Lebensmittellogistik, B2B, Last Mile

Claim: With you every last mile

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Flavio Alario

Zahl der Mitarbeiter: 26

Investoren: PDV, IBB, Building 10, WestTech Ventures

Website: https://www.fliit.de/

Damals operierte das Startup vorrangig im Bereich der Endkundenzustellung. Dabei stellte das Team fest, dass es auch im B2B-Bereich großen Bedarf an einer einfachen, zentralen Logistiklösung gibt, denn: Endkonsumenten erwarten mehr Frische, mehr Auswahl, mehr Transparenz im Supermarkt und im Restaurant. Für Lebensmittelunternehmen bedeutet das noch größere Herausforderungen: In der Fülle zwar mehr, dafür aber oftmals kleinere Ladungen und noch weniger Planungssicherheit. Darauf zielt das Startup mit seiner Neuausrichtung auf den B2B-Sektor seit vergangenem Jahr ab. Mit einem stetig wachsenden Netzwerk von Fuhrunternehmen in mittlerweile mehr als 40 Städten bringt fliit Lebensmittel- und Fuhrunternehmen zusammen und führt die Lieferaufträge gemäß der individuellen Anforderungen aus.fliit richtet sich nach dem Alltag seiner Kunden und liefert, wann gewünscht: Egal ob früh morgens um 7 Uhr oder erst am späten Abend – das Startup bietet seinen Kunden frei wählbare Lieferzeitfenster. Mithilfe der Live-Paketverfolgung können sowohl der Händler, als auch der Endkunde immer nachvollziehen, wo sich die jeweilige Sendung aktuell befindet. Die persönliche Zustellung ist ein Hauptanliegen des Startups: Auch auf kurzfristige Änderungen versucht fliit flexibel zu reagieren.Besonderer Coup hierbei: Die zu vertretende Marke ist auf der Kleidung des Fahrers, bei der Begrüßung durch den Kundensupport von fliit oder auf dem Paket immer präsent und schafft eine Beziehung zwischen Kunde und Endkunde.Das Startup übernimmt mittlerweile Transporte für Kunden wie Rewe, Compass oder Hello Fresh Go, vor allem im innerstädtischen Bereich der letzten Meile. Was die Zukunft bereithält? Für Gründer Flavio Alario ganz klar den Sprung in die große weite Welt: fliit will mehr Aufträge deutschlandweit und bald auch über die Landesgrenzen hinaus ausführen und so DIE digitale, zentrale Integration für einfache, transparente Lebensmittellogistik werden.