Mit dem Smartphone bezahlen und selbst Diebstahlsicherung entfernen: Das Münchener Start-up rapitag will den Bezahlprozess im Handel revolutionieren.

Es klingt wie der Traum eines jeden Shopaholics. Aber auch, wer in Eile ist, wird diese Idee lieben: eine Sicherung, die per App entfernt und ein Produkt, das so jederzeit gekauft werden kann. rapitag macht's möglich. Das von Alexander Schneider und Sebastian Müller gegründete Start-up will die klassischen EAS (Electronic-Artikel-Surveillance)-Diebstahlsicherungen und Bezahlprozesse im Handel revolutionieren. Die Idee: patentierte IoT-Diebstahlsicherungen, die sich durch den Einsatz intelligenter Materialien selbst öffnen können. Laut rapitag können alle gängigen EAS-Sicherungen auch als smarte Variante angeboten werden.

Von der Schlange zum Self-Checkout

Über rapitag © rapitag

Segment: Internet of Things

Sitz: München

Gründung: 2017

Gründer: Alexander Schneider, Sebastian Müller

Mitarbeiter: 4

Website: rapitag.com

Über etailment Start-ups

Bislang war der Self-Checkout in vielen Einzelhandelsbranchen nicht möglich, da viele Produkte ein hohes Diebstahlrisiko haben. Die IoT-Sicherung von rapitag verhindert sowohl Diebstahl, als auch das unerlaubte Öffnen eines Produktes. Der Clou: Die Sicherung lässt sich nur mit einem digitalen Schlüssel öffnen, der vom Smartphone nach erfolgreicher Bezahlung mittels Bluetooth-Signal an das Schloss gesendet wird.Die Nutzer können per App mit einem Klick mobil bezahlen und die wiederverwendbare rapitag Sicherung ganz einfach im Shop entfernen. Es ist weder ein Terminal noch Kassenpersonal notwendig. Die Bezahlung erfolgt dabei per Kreditkarte oder Paypal, der Bon wird ganz einfach zur E-Mail. Und wer noch mehr will, für den dient die App als persönlicher Einkaufsassistent: Sie liefert Produktinformationen, Bilder sowie Preise und speichert den digitalen Kassenbon. Der Einzelhändler erhält so Zugang zu wertvollen Produkt- und Kundendaten, die dabei helfen, das Sortiment und Shoppingerlebnis weiter zu optimieren.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de