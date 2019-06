Diesen Artikel teilen Facebook

© Izzware

Über Izzware Gegründet 2018 in Grünwald b. München

Gründer: Kathrin und Maximilian Kimmel

Investoren: keine

Mitarbeiter: 9

www.izzware.com

Start-ups ohne Buzzwords:

Der Traum für Händler: Computer und Software kümmern sich um Online-Werbung und die Platzierung bei Marktplätzen und in Shops. Das Start-up Izzware hilft, diesen Traum zu realisieren. Mit seiner selbst lernenden Software Izz bietet es E-Commerce als Service an. Händler bezahlen erfolgsabhängig dafür, dass ihre Produkte platziert und beworben werden. So bleibt mehr Zeit für Kunden, Strategie und Einkauf. Für etailment erklärt Moritz Schengbier, einer der ersten Mitarbeiter im Izzware-Team und dort verantwortlich für Kundenakquise und neue Geschäfte, was Izzware macht und wie das Start-up tickt.Wir helfen Herstellern von Markenprodukten, auch den noch Unbekannten oder denen von Start-Ups, diese online besser zu verkaufen. Die Unternehmen stellen uns die Ware zur Verfügung, und wir übernehmen alles andere.Wir bieten professionelle, europaweite Multichannel-Vermarktung und Markenpräsentation ohne Vorab- oder Fixkosten an, das machen wir mit Hilfe von Machine Learning und einem erfahrenen Team in aktuell fünf Sprachen.Unsere Machine Learning-Software optimiert Werbemaßnahmen und -budgets, außerdem Keywording sowie Lagerlogistik und Prozesse in allen angebundenen Kanälen mit einer Präzision und Geschwindigkeit, die manuell nicht möglich ist.Mittelständische Unternehmen zum Beispiel wie Tretter-Schuhe oder Rubberneck, größere Unternehmen wie Hoffmann-Werkzeuge und Start-Ups wie Energieliebe, Bassalo und Männerkerzen.Mit Herstellern hochwertigster Produkte für Verbraucher. Da wir selbst bei jeder Partnerschaft finanziell ins Risiko gehen, vermarkten wir nur Produkte, an die wir selbst zu 100 % glauben können. Am stärksten sind wir aktuell in den Bereichen Food, Outdoor, Home and Living oder Tierbedarf vertreten.Der Markt reagiert vollkommen anders, als wir uns das selbst vorgestellt haben.Mit Izz eine selbstlernende Software entwickelt, die so viele Unwägbarkeiten auf den Märkten wie möglich in ihre Befehle einbezieht und uns damit hilft, für alle Vertriebskanäle nach Wahrscheinlichkeiten und Erfahrungswerten bessere Entscheidungen zu treffen.Im Schnitt steigen in den ersten sechs bis zehn Monaten nach dem Start unserer Vermarktung die E-Commerce-Umsätze unserer Partner um 50 bis 100 %.Izzware expandiert erfolgreich auf drei Kontinente.

Können auch Sie ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter kolbrueck@etailment.de

Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de