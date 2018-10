Troy macht Inkasso-Prozesse digital und damit effizient und kundenfreundlich. Ziel ist die Kundenerfahrung zu optimieren, um dadurch die Beziehung zwischen Kunde und Auftraggeber zu erhalten.

Über Troy Segment: Fintech

Claim: Wir erfinden Inkasso neu!

Sitz: Lippstadt (NRW)

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Till Völzke, Philip Rürup

Zahl der Mitarbeiter: 10

Investoren: High-Tech Gründerfonds, 3E Capital Group, Business Angels aus der Fintech-Welt, u.a. Tamaz Georgadze, Frank Freund und Michael Stephan (alle Raisin/Weltsparen) und Gamal Moukabary und Andreas Bermig (beide Bonify)

Häufig verlieren Unternehmen durch die unangenehm unpersönliche und bürokratische Komponente des Inkassoverfahrens eine Vielzahl ihrer Kunden. „Ungefähr die Hälfte der Konsumenten gerät aus Vergesslichkeit oder wegen kurzfristiger Engpässe in Zahlungsverzug. Dennoch werden diese Kunden im Inkasso bislang so behandelt, als hätten sie absichtlich nicht gezahlt,“ erklärt Troy -CEO und Gründer Philip Rürup.„Wir behandeln den Kunden weiterhin als Kunden, nutzen erfolgserprobte Methoden des Multichannel-CRM, Ansätze des Targetings und Machine Learning. So erreichen wir die Kunden über den für sie angenehmsten Kommunikationskanal und erhalten für unsere Mandanten die Kundenbeziehung.“Dafür nutzt das zehnköpfige Team hinter troy Tools und Methoden aus dem Marketing und CRM und verbindet sie mit Daten und KI. Insbesondere Händler, die bereits auf Optimierung der Customer Experience und auf Omni-Channel-Kommunikation setzen, profitieren von dem neuen Inkasso-System des 2017 gegründeten Jungunternehmens.Da die Kunden auch während des Inkasso-Prozesses ihre gewohnten Kommunikationskanäle nutzen können, mithilfe von Dialogmarketingprozessen personalisiert angesprochen werden und zudem eine Vielzahl von Zahlarten nutzen können, steigt sowohl die Durchsetzungsquote der Forderungen als auch die Wahrscheinlichkeit des Kundenerhalts.„Besonders erfreulich ist, dass sich die individualisierte, freundliche Kommunikation sowie flexible Prozesse auch positiv auf die Beitreibungsquote auswirken. Das bestärkt uns in unserer Mission, das kundenfreundlichste Inkassounternehmen in Europa zu werden“, ergänzt Start-up Mitgründer Till Völzke.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.