Fotoboxen sind in der Marketing-Welt sicherlich kein neues Instrument mehr. UpReach hat dem klassischen Bilderkasten ein Upgrade verpasst. Eine Fusion aus eleganter Hardware und cleverer Software schafft Brand Engagement und Social Media Reichweite inklusive Echtzeit-Überblick über alle wichtigen Ergebnisse.

Schlichtes Gehäuse, komplexer Inhalt

Über UpReach Segment: Marketing

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Sinan Sağlam, Ferdinand Natterer, Marius Hepp und Benjamin Harr

Mitarbeiter: 13

Investoren: bisher komplett eigenfinanziert





Mieten für’s Event

Das ist etailment Start-ups

Mit seinem kombinierten intelligenten Foto- und Video-System will das Berliner Startup Unternehmen die Leadgenerierung bei Marketing-Aktionen erleichtern und ihnen einen Echtzeit-Überblick über alle wichtigen Ergebnisse ermöglichen.Das UpReach -System besteht aus einem Aluminiumgehäuse mit integrierter Spiegelreflexkamera für hochauslösende Foto- und Videoaufnahmen und einem Drucker. Beide Geräte sind mit einer Magnetfolie verkleidet, die im Corporate Design gestaltet und jederzeit einfach gewechselt werden kann.In der schlichten Hülle steckt jedoch weit mehr als in einer gewöhnlichen Fotobox. Das System ist mit einer Cloud-Plattform verbunden, über die Unternehmen und Agenturen ihre eigene Markenwelt im Baukasten-System integrieren und die Zielsetzung der Marketing-Aktion konfigurieren können. Über das Dashboard erhalten sie die Ergebnisse wie Social Sharing, Newsletter-Anmeldungen und Anzahl der ausgedruckten Bilder in EchtzeitDas UpReach-System wird per Kurier versendet und kann selbst vor Ort aufgebaut werden. Der Preis für Miete und Versand mit Eigenkonfiguration in der Cloud beginnt bei 500 Euro für den ersten Tag. Neben klassischen Fotos, Videos und GIFs können mit dem UpReach-System auch Zeitungen mit individuell konfigurierbarem Titelbild, Gutscheine und Lesezeichen gestaltet und direkt per Mail verschickt, geteilt oder vor Ort ausgedruckt werden.UpReach ist seit eineinhalb Jahren am Markt. In der kurzen Zeit konnten die vier Gründer Sinan Sağlam, Ferdinand Natterer, Marius Hepp und Benjamin Harr nach eigener Aussage bereits Marken wie Adidas, BMW M, Booking.com, Daimler AG, Freeletics, KINOPOLIS, MCM Lederwaren, Montblanc, Telekom oder Thomas Sabo von ihrem Aufnahme-System überzeugen.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter. Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de