Weinmanagement hält Einzug im Weinberg. Mit automatisierten Tools verschlankt Vinou die Prozesse bei Winzern und Weingüter. Der moderne Weinbauer erhält Unterstützung mittels digitaler Weinexpertise, bei Social Media oder klassischer Verkaufsunterstützung.

Über Vinou Segment: SaaS

Sitz: Mainz

Gründungsjahr: 2018

Gründer: Christian Händel, Alexander Büchner

Mitarbeiter: 3

Investoren: Bootstrapping

Auftragserfassung inklusive

Einbindung Onlineshop

Das ist etailment Start-ups

Das junge Mainzer Startup Vinou hat eine ganz besondere Zielgruppe: Winzer. Die beiden Gründer Christian Händel und Alexander Büchner wollen mithilfe neuester Softwaretechnologie Winzer und Weingüter in ihren Verkaufsprozessen unterstützen.Dazu stellt die Vinou-Software Winzern zahlreiche automatisierte Tools zur Verfügung – von mobilen Weinpässen über digitale Weinexpertisen bis hin zu QR-Codes und Social Media-Integration. Das Prinzip: intuitive Benutzerführung, übersichtliche Gestaltung und selbsterklärende Prozesse.Vinou kann dabei für nahezu jeden Anwendungsbereich Verkaufsdaten automatisiert aufbereiten – beispielsweis müssen für die Darstellungen der Weine auf Displays oder Tablets in Vinotheken keine Informationen mehr händisch eingegeben und übermittelt werden. Ebenso werden Aufträge schnell erfasst und verarbeitet und Kunden- und Produktdaten effizient verwaltet.Das Besondere: Jeder Kunde erhält bei Bedarf einen kostenlosen Online-Shop, in dem er seine Bestellungen über ein innovatives Bestellmodul in wenigen Minuten abwickeln kann. Als moderne Webapplikation funktioniert das Ganze natürlich von überall und auf jedem Endgerät.Ab sofort gibt es unter „etailment Start-ups“ werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem neuen Auftritt stellen wir in Kooperation mit dem Magazin Berlin Valley Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter.Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.