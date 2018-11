Verwaltung der Fahrzeuge, Inserate, Kundenbetreuung oder interne Arbeitsprozesse - mit der Software von autengo lassen sich Fahrzeugmanagementaufgaben einfach und effizient organisieren und damit die Marge verbessern.

Über autengo Segment: Software as a Service

Sitz: Frankfurt am Main

Gründung: 2017

Gründer: Sebastian Fischer

Mitarbeiter: 10

Investoren: Johannis Hatt, Jens Michael Otte, HessenKapital, Smart Capital Partners, Frank Smajek

autengo

Auf der digitalen Überholspur

Über etailment Start-ups

Die Digitalisierung trifft alle. Ob Einzel-, Fach- oder Autohändler, sie alle müssen ihren Weg auf die digitale Straße finden. Ein Startup, das segmentiert unterstützt, ist autengo . Mithilfe ihrer Plattform will der Gründer kleine und mittelständische Autohäuser auf dem Weg zur Transformation begleiten.Wie? Anhand einer Software, die Händler den ersten Schritt zur Digitalisierung meistern lässt. „Wir bieten den Händlern die Werkzeuge und Produkte, um ihren gesamten Arbeitsprozess zu digitalisieren. Damit ermöglichen wir Händlern, in weniger Zeit mehr Fahrzeuge zu verkaufen, durch Upselling von Produkten und Dienstleistungen auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden besser einzugehen und dabei ihre Marge entscheidend zu erhöhen”, verspricht Gründer Sebastian Fischer.autengo bietet Autohändlern ein Rundumpaket der Digitalisierung. Fahrzeuge können mit ihrer Software flexibel und mobil verwaltet, Inserate per Klick auf allen relevanten Verkaufsplattformen platziert, Kundendaten aus verschiedenen Kanälen in nur einem System zusammengeführt und Dokumente automatisiert ausgefüllt werden.Aber auch wenn es um wichtige Kennzahlen geht, hilft autengo, den Überblick nicht zu verlieren. Fahrzeug- und Verkaufskennzahlen werden übersichtlich aufbereitet und die automatisierte Preisfindung des Systems hilft dem Händler, den idealen Preis für Fahrzeuge zu generieren. Das Ziel: kürzere Standzeiten der Fahrzeuge, eine höhere Reichweite und zufriedenere Kunden.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

