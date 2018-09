Das Londoner Start-up Blippar kombiniert die beiden Zukunftstechnologien Augmented Reality und Computer Vision miteinander, um Business Tools zu entwickeln, die die Grenzen zwischen physischer und digitaler Welt verschwimmen lassen.

AR zum Selberbasteln

Kellogg's Augmented Reality Island Adventure by Blippar

Die Zukunft des B2C ist mehr als 3D

Fakten über Blippar

Über etailment Start-ups Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen.



Blippar bietet Unternehmen die Möglichkeit, eigenständig neueste AR-Technologien zu bespielen und Produktvisionen auf einzigartige Weise zu dem Endkunden zu transportieren.Als AR-Navigator in Shopping Malls, als Visuelles Identifikationssystem oder als Business Tool zum Erstellen einer eigenen Virtual Reality – insbesondere im Marketing und in der Werbung können sich auf diese Weise spannende und zukunftsfähige Wege auftun, um die Aufmerksamkeit des Kunden zu gewinnen.Egal ob Entwickler, Technikfan, Kreativer oder Anfänger ohne Programmierkenntnisse – die Augmented Reality-Plattform setzt sich zum Ziel, jeden zur Kreation von Objekt-basierten AR-Welten zu befähigen. Durch den Einsatz eines leicht bedienbaren Drag & Drop AR Builder können Gegenstände AR-basiert um eine virtuelle Dimension bereichert werden.Das Pinzip: Eingescannte Gegenstände werden nach dem „blippen” durch nützliche Informationen ergänzt: So kann ein auf der Straße entdeckter und eingescannter Oldtimer beispielsweise mit Blippar identifiziert werden – Marke, Modell und Baujahr werden auf dem Smartphone angezeigt.Blippars neuester Coup ist die Anfang des Monats angekündigte Markteinführung eines neuen Produkts, mit dem Einzelhändler, Flughäfen oder gewerbliche Immobilieneigentümer AR-Inhalte in ihren Räumen platzieren können. Das Blippar Visual Positioning System hilft Kunden dabei, ihren Weg durch einen großen Innenraum wie einem Lebensmittelgeschäft, Kaufhaus oder Stadion zu finden.Aber auch in anderer Hinsicht ist das 2011 gegründete Tech-Start-up spannend: Jedes gedrucktes Werbematerial kann um eine Ebene der Interaktivität erweitert werden. Sei es ein Poster, eine Print-Anzeige, ein Event-Stand oder eine Broschüre: Mit dem BlippBuilder soll sämtliches Druckmaterial um spannende Animationen, Spiele und 3D-Modelle bereichert werden.Blippar hat als Unternehmen mehrere Entwicklungen durchlaufen. Zunächst als Tool für Marken und Verleger eingeführt, legt Blippar heute auch Wert auf den E-Commerce und nutzt das dynamische Feld der Augmented Reality für seinen B2C-Kundenzweig. Der Erfolg spricht für sich: Mehr als 100 Millionen Dollar soll Blippar schon an Investments eingesammelt haben.BlipparAugmented Reality-ProviderWhere AR & AI meetLondon (Headquarter), Singapur, New York, Chicago, Mountain View, Bengaluru2011Ambarish Mitra, Omar Tayeb, Steve Spencer, Jess Butcherca. 200