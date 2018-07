byrd macht das Verschicken von Ware so einfach, wie online bei seinem Lieblingsrestaurant zu bestellen: anmelden, Kurier anfordern und Produkte übergeben. Vom Verpacken bis zur Zustellung kümmert sich das Team von byrd.

Über byrd Segment: Logistik

Sitz: Berlin & Wien

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Alexander Leichter, Sebastian Mach, Petra Dobrocka, Christoph Krofitsch

Mitarbeiter: 14

Investoren: Pioneers Ventures, Hermann Hauser, KK Incube Invest, Speedinvest II EuVECA GmbH & Co KG, Firma Speedinvest X GmbH & Co KG, Reflex Capital SE

So wird Logistik sexy

© byrd

Fulfillment-Lösung und On-Demand-Abholservice

© byrd

Das ist etailment Start-ups

Ware auslagern und verschicken lassen – das ist die Grundidee von byrd . Das Start-up verpackt die Artikel professionell, ermittelt den günstigsten Versandtarif und bucht den entsprechenden Logistikpartner. Kunden profitieren von smarten Preisen, flexiblem Service und sparen sich mühsames Verpacken und Übergeben an die Post – und damit viel Zeit und Nerven.Gründer und CEO Alexander Leichter kam auf die Idee zu byrd, als er einen Kronleuchter von Wien nach Hamburg verschicken musste. Nach erfolglosen Recherchen realisierte er, dass es für die sogenannte „First Mile“, also den Prozess, bis ein unverpackter Gegenstand in den Logistikkreislauf kommt, noch keine attraktive Lösung gibt.Als passionierter eBay-Verkäufer sah er zudem das Potenzial, das ein Versanddienst wie byrd für Einzelhändler hätte. Mit seiner Idee konnte das Gründungsteam rund um Alexander Leichter bereits einige Investoren überzeugen, darunter Pioneers Ventures und Speedinvest.Gestartet als B2C- und B2B-Anbieter hat sich das Startup seit dem vergangenen Sommer nun ganz auf den Geschäftskundenbereich fokussiert. Ebenfalls seit Sommer 2017 bietet byrd an beiden Standorten zusätzlich zum On-Demand-Abholservice auch eine komplette Fulfillment-Lösung inklusive Lagerung an.Von der Logistiklösung profitieren insbesondere kleine bis mittelgroße E-Commerce-Unternehmen und der Einzelhandel. Bisherige Kunden kommen unter anderem aus den Bereichen Mode, Interior, Elektronik und Lebensmittel – letztlich ist Byrd aber für jeden relevant, der etwas zu verschicken hat. Das Ziel für die nächsten Jahre: Die beste Logistiklösung für den Einzelhandel zu werden und das etwas langweilige Image von Logistik aufzupolieren, ja, vielleicht sogar sexy zu machen.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de