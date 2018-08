Die Bloggerin Sabrina Saleh hat mit Digidip ein auf ausgefeilter Technologie basierendes Start-up gegründet. Dem internationalen Affiliate-Netzwerk gehören inzwischen 40.000 Internethändler an.

Als ehemalige Modebloggerin weiß Sabrina Spielberger ganz genau, worauf es beim Affiliate-Marketing ankommt. 2013 suchte sie nach einer Möglichkeit, ihre Texte zu Geld zu machen – jenseits von klassischer Bannerwerbung. Da sie unter den bis dato bestehenden Affiliate-Netzwerken kein zufriedenstellendes Angebot fand, schaffte sie es sich einfach selbst: Mit digidip wurde Spielberger 2013 zur Gründerin ihres eigenen Meta-Netzwerks für Affiliate-Marketing.

Mehr Aufmerksamkeit für Onlinehändler Aus dem Büro in Berlin-Kreuzberg bearbeitet das 15-köpfige digidip-Team täglich Aufträge von 40.000 Onlinehändlern – darunter etwa Amazon, Groupon und asos – in 100 Netzwerken und vermittelt eigenen Angaben zufolge pro Tag drei Millionen User an Online-Shops.

digidip Startup-Name: digidip

Segment: Affiliate Marketing

Claim: Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2013

Gründerin: Sabrina Spielberger

Zahl der Mitarbeiter: 15

Investoren: Bootstrapping, also ohne Fremdkapital gegründet und heute profitabel

Website: http://digidip.net

Über etailment Start-ups

Das alles schnell und reibungslos über Affiliate-Links: Klicken Nutzer auf einem Blog oder einer Webseite auf einen bestimmten Link und erwerben etwas im Online-Shop, bekommt der Publisher eine Provision. Zwischen User, Publisher und Online-Shop steht Digidip als Vermittler – und kassiert eine Provision der Provision.Was die Zukunft für das Jungunternehmen bereithält? Spielberger zieht es auf den US-Markt – hier wartet die meiste Konkurrenz.