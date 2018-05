Wenn Kunden nicht zahlen, ist das mehr als lästig. In der Regel bekommt er erst einmal Standard-Mahnung. Oft nutzt das wenig. PAIR Finance löst das Problem daher individueller.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über Pair Finance Segment: Fintech

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Stephan Stricker

Mitarbeiter: 22

Investoren: FinLeap, Zalando, Hitfox, yabeo Capital, Ey Ventures, Maximilian Zimmerer, Marc Stilke

Automatisierte Ansprache, hohe Resonanz

etailment Start-ups

Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter.

Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.



Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de. Ab sofort gibt es unter „etailment Start-ups“ werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem neuen Auftritt stellen wir in Kooperation mit dem Magazin Berlin Valley Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter.Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.

PAIR Finance ist ein technologisches und datengetriebenes Unternehmen im Bereich Inkasso und Forderungsmanagement. Durch digitale Kommunikationswege und Verhaltensanalytik werden die offenen Forderungen säumiger Kunden effizienter, schneller und gleichzeitig kundenorientierter realisiert.Mithilfe neuester Verhaltensforschung und Psychologie werden die Kunden typologisiert und individuell angesprochen. So können ihnen ganz individuelle Lösungen für säumige Rechnungen angeboten werden. Ziel ist es, sie zu sensibilisieren und ihnen proaktiv zu helfen, das Zahlungsproblem zu lösen und so die offene Forderung zu begleichen.Ein selbstlernender Algorithmus berücksichtigt eine Vielzahl von Daten, die vor und während der Interaktion mit den in Zahlungsrückstand geratenen Kunden kontinuierlich verarbeitet und auf Basis höchster deutscher Datenschutz-Standards ausgewertet werden.Neben dem Inhalt und der Tonalität der Ansprache werden der optimale Kanal, Zeitpunkt und die Frequenz bestimmt. PAIR Finance kontaktiert den Kunden per Email, SMS oder über Messenger-Dienste. Die digitale Art der Kommunikation macht es möglich, der Zahlungsaufforderung einen individuellen Link mitzuschicken, über den der Kunde ebenfalls digital seine offene Forderung begleichen kann.Dadurch werden die offenen Rechnungen im Schnitt innerhalb weniger Tage beglichen.Die automatische Bearbeitung des Inkasso-Managements spart Zeit und Aufwand während des Prozesses, so dass Abläufe schneller und kostengünstiger durchgeführt werden können. Durch einen respektvollen Umgang mit dem Kunden während des gesamten Prozesses wird sichergestellt, dass die Kundenbeziehung nicht gestört wird und der Kunde nach erfolgter Zahlung wieder die Dienstleistungen des Unternehmens in Anspruch nehmen kann.PAIR Finance sorgt somit nicht nur für die Verbesserung der Zahlungszyklen, sondern hilft Unternehmen, ihr Risiko-Management zu adjustieren, um höhere Umsätze zu erwirtschaften und weitere Services auszubauen.