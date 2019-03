Anprobe nach Maß. Das ist immer noch ein großes Versprechen im Onlinehandel. Das Tech Start-up Fision will das Versprechen einlösen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Interaktives 3D-Shopping-Erlebnis

© Fision

Über Fision Segment: SaaS, E-Commerce, Bekleidung

Sitz: Zürich, Schweiz

Gründungsjahr: 2015

Gründer: Ferdinand Metzler

Mitarbeiter: 25

Investoren: Privatinvestoren und Family Offices

Fision Virtual Dressing Room

Fision Product Portfolio

In eigener Sache:

Ap April setzen wir das Format in neuer Form eigenständig fort. Über Start-ups, interessante Gründerideen und wichtige Deals, die etailment vorstellen soll, informieren Sie uns bitte daher jederzeit unter



Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter



Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages - relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen! Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Bislang kooperierten wir dabei mit "Venture Daily". Über Start-ups, interessante Gründerideen und wichtige Deals, die etailment vorstellen soll, informieren Sie uns bitte daher jederzeit unter kolbrueck@etailment.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de

Fision ist ein in 2015 gegründetes Tech Start-up, das sich mit der Erfassung und Verarbeitung körperbezogener Daten beschäftigt. Durch die Anwendung von Künstlicher Intelligenz und Visual Computing hilft Fision Bekleidungsunternehmen bei der Reduktion von Retouren, der Digitalisierung ihrer Wertschöpfungsketten & Prozesse sowie bei der Entwicklung neuartiger, interaktiver 3D-Shopping-Erlebnisse. Das zentrale Element dieser Lösungen ist das individuelle 3D-Körpermodell des Nutzers.„Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Vorteile des Online-Handels mit den Vorteilen des stationären Handels zu kombinieren”, erklärt Ferdinand Metzler, Gründer und CEO von Fision.Das bedeutet im Detail: das heute noch vorwiegend zweidimensionale Onlineshopping um ein interaktives 3D-Shopping-Erlebnis am eigenen 3D-Körpermodell zu erweitern.Mit nur zwei Bildern und unterstützt durch Künstliche Intelligenz erstellt die Fision Body Scan App innerhalb weniger Sekunden ein persönliches 3D-Körpermodell. Alles, was dazu benötigt wird, ist ein Smartphone. Das daraus entstandene 3D-Körpermodell bildet die Grundlage für eine Reihe körperbezogener Anwendungen. So können die daraus abgeleiteten Körpermaße beispielsweise als Ausgangspunkt für Made-to-Measure Services oder zur Berechnung individueller Größenempfehlungen im Online-Handel genutzt werden.Durch die interaktive 3D-Darstellung von Kleidung ermöglicht der Fision Virtual Dressing Room die persönliche Anprobe verschiedener Styles in unterschiedlichen Größen am eigenen 3D-Körpermodell – in Echtzeit, im Browser und sogar in Augmented Reality.Dies kann durch die Simulation von bereits bestehenden 3D-Produktmodellen aus CAD Software erreicht werden. Sind solche Modelle nicht vorhanden, erstellt Fision basierend auf herkömmlichen 360°-Produktfotos fotorealistische 3D-Produktmodelle.So soll es in Zukunft möglich sein, Kleidung bequem von zu Hause aus, dreidimensional zu erleben, zu bestellen und sich keine Sorgen mehr über die Passform und Größe zu machen.