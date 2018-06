Was Kunden wirklich wollen, verrät die Sprache. i2x̅ liefert dank künstlicher Intelligenz die Auswertung eines Gesprächs nach Parametern wie Lautstärke, Sprechpausen, Sprachmuster, Dynamik oder Emotionen - und zwar in Echtzeit. Jetzt expandiert das Start-up in die USA.

Über i2x Segment: E-Commerce, Customer Experience, Customer Care, SaaS

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Michael Brehm

Mitarbeiter: 30

Investoren: Holtzbrinck Ventures, Michael Brehm





Handwerkszeug zur Personalisierung

Das ist etailment Start-ups

Technologie-Unternehmer Michael Brehm ist ein umtriebiger Mensch. Er war unter anderem langjähriger Chef von StudiVZ. Jetzt startete der Gründer mit i2x̅ die nach eigenen Angaben weltweit erste Spracherkennungs- und Trainings-Software für Sales- und Service-Telefonate. Die Nutzung von KI soll es Mitarbeitern von Unternehmen ermöglichen, komplexe Sprachparameter eines Kundengesprächs in Echtzeit auszuwerten. Auf diese Weise sollen Sales-Mitarbeiter automatisch für eine bessere Kommunikation am Telefon ausgebildet werden. Nach der positiven europäischen Resonanz, folgt nun die Expansion in die USA, wie das Unternehmen heute bekannt gibt. Dafür wurde der Vertriebsexperte Mike Allen gewonnen. Der ehemalige Senior Sales Leader bei Cisco Systems, Inc., wird als Vice President Sales den Launch leiten und die Neukundenakquise verantworten. i2x̅ adressiert einen stark wachsenden Markt mit mehreren Milliarden USDollar Volumen weltweit.i2x̅ bietet eine Lösung für eine typische Problemlage: Unternehmen haben oft wenig bis gar keinen Einblick in den Inhalt der Verkaufs- und Service-Gespräche ihrer Mitarbeiter.Häufig können nur harte Fakten wie Anrufversuche und Gesprächsdauer gemessen werden. Die für den Erfolg eines Kundengesprächs signifikanten Gesprächsparameter werden jedoch selten analysiert. Nutzer können mit der cloudbasierten, eigens entwickelten Spracherkennungstechnologie Telefongespräche transkribieren lassen, Sprachmuster, Satzteile und Ausdrücke analysieren und so die komplexe menschliche Kommunikation mit einer Kombination aus Machine Learning-Algorithmen, Big Data und dem Wissen von Kommunikationsexperten durchleuchten. Dabei werden verschiedene Sprachparameter in Echtzeit ausgewertet, unter anderem: Lautstärke, Tonlage, Sprechanteil der Telefonierenden, Sprechpausen, Wörter und Phrasen und Sprechgeschwindigkeit sowie Emotionen und die Gesprächsdynamik.Die Daten liefern Einblicke in das tatsächliche Verhalten und die Wahrnehmung der Telefonierenden. Nutzern werden aus den Daten Handlungsempfehlungen abgeleitet, die Gespräche professionalisieren und erfolgreicher machen sollen.„Die große Frage für Unternehmen ist heute: Wie kann ich mich differenzieren? Es gibt eine hohe Anzahl an Substituten, das heißt Dienstleistungen und Produkte sind austauschbar. Eine der letzten Möglichkeiten, sich als Unternehmen zu differenzieren, ist Service!", kommentiert i2x-Gründer Michael Brehm.Unter „etailment Start-ups“ gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Damit Sie keine spannenden Start-ups verpassen, erhalten alle bestehenden etailment-Abonnenten im Rahmen ihres Newsletter-Pakets den „etailment Start-ups“-Newsletter. Bequemer Service für Sie: Ähnlich wie das "Morning Briefing" erhalten Sie den Start-up-Newsletter immer als Volltext.Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.