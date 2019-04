Der digitale Einkaufsassistent onsuma lässt Nutzer händlerübergreifend Warenkörbe für den wöchentlichen Einkauf erstellen. Der Zeitpunkt, an dem sich der Kunde für einen Shop entscheiden muss, wird auf den letztmöglichen Moment in der Customer Journey verschoben.

Über onsuma Sitz der Zentrale: Nürnberg

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Dr. Angelo Canzaniello, Michael Haase

Mitarbeiter: 5

© onsuma

© onsuma

Der individuelle Warenkorb zum günstigsten Preis nach Hause geliefert: Das ist die Idee von onsuma. Wir stellen das Nürnberger Start-up in unserem neuen Format "Mal ehrlich und ohne Buzzwords bitte" vor.Mit onsuma erleichtern wir euch den wöchentlichen Einkauf. Ihr sagt uns einfach, was ihr gerne einkaufen möchtet und wir sagen euch, bei welchem Supermarkt ihr euren Wunschwarenkorb zu welchen Konditionen einkaufen könnt. Das Schöne dabei: Euch wird der Einkauf vom Händler eurer Wahl auch direkt nach Hause geliefert.Wir unterstützen User dabei, den passenden Shop für ihren Lebensmitteleinkauf zu finden. Für jeden erfolgreichen Einkauf, der über uns vermittelt wird, erhalten wir von den Händlern eine Umsatzbeteiligung.Mit onsuma müssen keine Wochenprospekte mehr gewälzt werden! Denn wir sind der persönliche Assistent, mit dem man in wenigen Schritten seinen Lebensmitteleinkauf vorbereiten, optimieren und direkt bei verschiedenen Händlern bestellen kann. Das spart Zeit und Geld.Zu unseren Partnern zählen bereits Edeka24, AllyouneedFresh, MyTime.de und food.de.Mit jedem weiteren Händler verbessern wir die Auswahl für unsere User. Dementsprechend haben wir keinen favorisierten Geschäftspartner, sondern freuen uns über jedes weitere Onboarding.Man sollte sich frühzeitig und regelmäßig mit anderen Gründern und Experten aus der Branche austauschen. Man selbst kennt den eigenen Markt und die eigene Nische natürlich sehr gut. Jedoch bringt jeder Austausch neue Ansichten und Erfahrungen ein, die vor allem in der Anfangsphase extrem wichtig sind.Wir haben früh den Zugang zu anderen Gründern und Experten gesucht. Wir hatten das Glück, für den Zollhof Tech Incubator und den Starbuzz Digital Commerce Accelerator ausgewählt zu werden. Noch heute profitieren wir enorm von diesem Netzwerk.Wir verarbeiten jeden Tag Millionen von Datenpunkten, um jedem User persönlich ein smartes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Darauf sind wir jeden Tag aufs Neue stolz.Die smarte Food-Plattform onsuma sicherte sich den Customer Experience Award 2020 des EHI Retail Institutes.Können auch Sie ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter kolbrueck@etailment.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de