Für die Gründer Martin Twellmeyer und Robert Rebholz liegt der Schlüssel zu einem erfolgreichen Cross-Channel-Marketing in der Harmonisierung aller Marketingkanäle. Ihr Start-up optilyz soll helfen, genau das zu erreichen.

CRM per Post

Über optilyz Segment: Marketing Automation

Sitz: Berlin

Gründung: 2015

Gründer: Martin Twellmeyer, Robert Rebholz

Mitarbeiter: 20

Investoren: DN Capital, Check24 Ventures







Mit ihrer Software ermöglichen sie es, Briefe, Postkarten und Co besser segmentiert auszusteuern, den Druck und Versand zu automatisieren und den Print-Kanal ins Cross-Channel-Marketing zu integrieren.„Um Kunden mit einem einheitlichen Markenerlebnis zu begeistern, müssen offline sowie online Botschaften zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Kunden versendet werden", so Twellmeyer. Multichannel-Retailer und stationäre Ketten nutzen optilyz, um Print-Touchpoints in ihre Customer Journeys zu integrieren und steigern dadurch laut eigenen Angaben ihren Marketing-Erfolg um bis zu 80 Prozent.„Der postalische Kanal zählt nach wie vor zu den erfolgreichsten im CRM und erreicht durchschnittliche Conversion Rates von 3,7 Prozent", verrät Rebholz weiter. Durch die automatisierte Aussteuerung über optilyz wird der Aufwand erheblich gesenkt und der Kampagnenerfolg signifikant gesteigert.Die Aussteuerung kann hierbei zu definierten Zeitpunkten oder ab einer bestimmten Empfängerzahl stattfinden. Entscheider werden so immer zum richtigen Zeitpunkt erreicht.Mit Eins-zu-eins-Bilder-Personalisierungen wird zudem das Mailing-Design individuell an jeden Kunden angepasst. Gegenüber dem Vorgehen, Kunden mit generalisierten Massenaussendungen zum Kauf zu animieren, wirkt die individuelle Ansprache persönlicher und erzielt dadurch laut Startup eine höhere Wirkung. Spannende Anwendungsfälle können Geburtstagsmailings, Event-Einladungen für Shoperöffnungen oder Nachkaufempfehlungen sein.

