Mitarbeiterkommunikation? Wichtig! Doch wie setzt man das technisch elegant um? Eine der spannendsten Lösungen dafür kommt nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus Chemnitz.

Integration von Personalsystemen

Als Anbieter einer App zur Verbesserung der Mitarbeiterkommunikation stellt das Chemnitzer Start-up Staffbase einen mobilen Kanal zur Verfügung, der es großen und internationalen Unternehmen erlaubt, ihre Mitarbeiter auf sicheren Wegen weltweit zu erreichen und zu vernetzen – egal ob im Büro, in der Produktionshalle oder unterwegs.Mit der App erhalten Mitarbeiter einen besseren Zugang zu Unternehmensinformationen und Tools für den digitalen Arbeitsplatz, einschließlich bestehender Intranets.In Zeiten, in denen sich Menschen vorrangig über das Smartphone informieren, bietet die Mitarbeiter-App von Staffbase somit eine Ergänzung zu klassischen Kommunikationsmitteln wie Aushängen, Mitarbeiterzeitungen oder Massenmails.Mit der Software des Start-ups haben bisher mehr als 250 Unternehmen ihre eigene gebrandete App eingeführt, darunter zum Beispiel die Deutsche Bahn, RHI Magnesita, Adidas, Viessmann, die Deutsche Telekom oder Audi. Mittels Staffbase machen sie Unternehmensnews, Informationen der Geschäftsleitung, Stellenanzeigen und Speisepläne für alle Mitarbeiter verfügbar.Neben klassischen Top-Down-Informationen unterstützt das Tool auch die Kommunikation innerhalb der Belegschaft. Kollegen können über die Chatfunktion unternehmensweit sicher miteinander kommunizieren, ein digitales Schwarzes Brett lesen, selbst Beiträge schreiben oder kommentieren und zu Bilder- und Videogalerien beitragen.Es geht aber noch mehr: Durch Integrationen von bestehenden Organisations- und Personalsystemen ermöglicht es Staffbase zudem, Schichtpläne, Urlaubsanträge, Krankmeldungen und Lohnzettel abzubilden.Mit der mobilen Plattform haben Mitarbeiter somit alle relevanten Informationen und wichtigen Dokumente immer griffbereit. Dieses Jahr konzentriert sich Staffbase auf die weitere weltweite Expansion, insbesondere in Richtung USA und Großbritannien.