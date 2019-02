Wer bringt eigentlich Künstlicher Intelligenz das Gucken bei? Beispielsweise das Münchner Start-up Blickfeld. Das schauen wir uns genauer an.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über Blickfeld Segment: Automotive, Industrie 4.0

Sitz: München

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Dr. Mathias Müller, Dr. sc. Florian Petit, Rolf Wojtech

Mitarbeiter: 60

Investoren: Fluxunit, High-Tech Gründerfonds, Tengelmann Ventures und Unternehmertum Venture Capital Partners





Blickfeld Solid-State-LiDAR Cube

Über etailment Start-ups



Alle Start-ups unter



Jetzt den Newsletter abonnieren! Die News, Trends und Start-ups des Tages - relevant, kompakt, pointiert. Hier kostenlos bestellen! Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten.Alle Start-ups unter etailment-Startups.de

Die Basis der Technik sind LiDAR-Sensoren. Sie scannen das Umfeld und erzeugen präzise Echtzeit-Informationen, die in detailreichen 3D-Punktwolken abgebildet werden. So können räumliche Informationen wie Abstände und Größen hochpräzise erfasst werden und sorgen für eine besonders zuverlässige Erkennung.Blickfeld wurde 2017 in München gegründet und stellt 3D-LiDAR-Produkte für autonome Fahrzeuge und IoT-Anwendungen her. Das Unternehmen hat eine eigene Technologie entwickelt, die auf patentierten Silizium-MEMS-Spiegeln sowie auf handelsüblichen Komponenten aus den Bereichen Optik und Signalverarbeitung basiert. Dadurch gelingt es Blickfeld, die ursprünglich sehr komplexe LiDAR-Technik klein, hochleistungsfähig und skalierbar zu machen – und damit tauglich für den Massenmarkt.Der Blickfeld Cube, das erste Produkt der Firma, ist für autonome Navigation, HD-Mapping und weitere LiDAR-Anwendungen im Automotive-Bereich konzipiert. Bei kleiner Größe verspricht er eine hohe Scanleistung und Reichweite und ein weites Sichtfeld.Zudem ist er widerstandsfähig gegen Sonnenlicht. Der Verkaufsstart ist noch für 2019 geplant.Neben der Hardware arbeitet das Münchner Startup auch an einem Software-Stack, um die gewonnenen 3D-Informationen zum Zweck der abstrakten Umgebungswahrnehmung bündeln und auswerten zu können. Mögliche Automotive-Anwendungsszenarien reichen von Platooning bis hin zu autonomen Fahrzeugen der Stufe 4.Doch nicht nur im Mobility-Bereich sind die Sensoren der Münchner gefragt. Auch wenn es um Logistik, Robotik und Lagerbestandsverwaltung geht, liefern die Sensoren präzise und zuverlässige 3D-Daten, um beispielsweise Waren zu erkennen und zu verfolgen und die Lieferkette zu optimieren.Zu den Investoren, die das Startup finanziell unterstützen, zählen Fluxunit – OSRAM Ventures, der High-Tech Gründerfonds, Tengelmann Ventures und Unternehmertum Venture Capital Partners.