Influencer sind gefragt. Doch wie finden Händler und Marken das passende Werbegesicht? Jeanette Okwu, Mitgründerin der Marketing-Tech-Plattorm 1nfluencers, will die Auswahl mit Hilfen von Daten-Analysen vereinfachen.

Nicht wie hübsch ein Foto oder sympathisch ein Gesicht ist, sollte über die Wahl der richtigen Influencer entscheiden. Sondern eine Fülle von Daten. Davon ist Jeanette Okwu, Mitgründerin der Marketing-Tech-Plattorm 1nfluencers, überzeugt. Die datengetriebene „SaaS“-Plattform ermöglicht es Firmen, Influencer- Kampagnen zielführend und effektiv durchzuführen.

Über 1nfluencers Sitz der Zentrale: Kopenhagen / Berlin

Gründungsjahr: 2019

Gründer: Pedro Ramos, Jeanette Okwu

Mitarbeiter: 12

Start-ups ohne Buzzwords:

Meinem Vater und meiner Mutter habe ich folgendes erzählt: Dass, was ich mache, spielt sich im Internet ab. Die Firma heißt 1nfluencers und wir sind eine Marketing-Technologieplattform. Wir sammeln online Daten über Influencer ein. Das sind Leute, die auf Facebook, Instagram und Youtube berühmt sind.Egal, auf welchen Kanälen, alle Persönlichkeiten, die in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Youtube ein Massenpublikum um sich scharen, sind gefragte Werbeträger von Marken. Wir können mit Hilfe von spezieller Technologie die Daten dieser Influencer zugänglich machen, um überhaupt zu sehen, ob diese das richtige Publikum für die jeweilige Marke haben.Wenn eine junge Influencerin mit 500.000 Followern auf Instagram vielleicht auf den ersten Blick perfekt für eine Lippenstift-Werbekampagne ist, können wir zeigen, dass der Großteil ihrer Fans Männer sind. So geben wir Unternehmen die Möglichkeit, ihr Werbebudget richtig einzusetzen. Der ganze Prozessablauf, vom Kontaktaufnehmen, Vertragsverhandlungen, Strategie und Ablauf der Kampagne bis hin zu Analyse und Bezahlung kann alles über unsere Plattform abgewickelt werden.Wir sind eine datengetriebene „SaaS“-Plattform, die es Firmen ermöglicht, Influencer Kampagnen zielführend und effektiv durchzuführen. Im Vordergrund steht, dass Entscheidungen einer möglichen Zusammenarbeit auf Analysen basieren und nicht wie hübsch ein Foto ist.Erstens: bei uns sprechen Zahlen. Aufgrund dieser Zahlen und durch viel Erfahrung, wie derartige Kampagnen global angelegt werden müssen, um erfolgreich zu sein, bieten wir zweitens ein Management-Tool, das professionelles Influencer-Marketing ermöglicht. Ein Muss heutzutage.Wir hatten das Glück, gleich vom ersten Tag an, Marken und auch Agenturen zu gewinnen, die unsere Plattform für ihre Kampagnen nutzen. Darunter sind weltweit bekannte Automarken wie Jaguar Land Rover und MG, aber auch Konglomerate wie Merkle, Agenturen und deren Mode-, FCG- und Kosmetikmarken. Die Bandbreite ist vielfältig, denn Influencer-Marketing berührt alle Industriezweige, nicht nur Kosmetik und Mode. Da wir uns nicht nur auf Instagram beschränken, sind zum Beispiel auch B2B-Thought Leader ein relevantes Thema.Alle, die Influencer Marketing betreiben oder es wollen.Aller Anfang ist schwer, sagt man ja. Aber mit einem klaren Ziel vor Augen und einer fokussierten Herangehensweise kann alles wie ein Puzzle zusammenpassen. Es ist wichtig, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn mal nicht alles glattgeht. Ich nenne das „smartes Scheitern“. Hinfallen, wieder aufstehen, Knie abstauben, analysieren was passiert ist, neu orientieren und weiter geht’s.Bei der Entwicklung der Plattform haben wir adjustiert, denn wir haben sie für unsere Kunden gebaut, nicht für uns. Das Feedback, das wir bekommen haben, war und ist Gold wert. Strategisch haben wir Änderungen vorgenommen, wo unser Sales Department vornehmlich agieren sollte.Wir können etwa 10 Millionen Influencer auf Herz und Nieren prüfen und somit unseren Kunden ein gutes Gefühl geben, wenn sie eine Kooperation mit einem Influencer eingehen. Für mich ist aber vor allem wichtig, dass das Influencer-Marketing die Anerkennung bekommt, die es verdient und nicht als Hype abgetan wird, denn das ist es mit Sicherheit nicht, wie die Zahlen belegen.1nfluencers ist Treiber in der globalen Regulierung einer der wichtigsten Marketing-Disziplinen, des Influencer Marketings.

Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de.



