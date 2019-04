Frühling. Eisdiele. Und jede Menge Plastiklöffel. Noch. Das Start-up Spoontainable hat längst eine Alternative.

© Spoontainable

Okay, für den besonderen Vorteil, den USP bekommen Sie hier einen weiteren Tweet Platz:

Die wichtigste Komponente des Eislöffels bilden Nahrungsfasern, die als biogene Reststoffe in der Lebensmittelverarbeitung übrigbleiben. Wir sind der erste und einzige komplett verzehrbare Eislöffel der zusätzlich von Grund auf nachhaltige gestaltet ist. Über Spoontainable Sitz der Zentrale: Stuttgart



Gründungsjahr: 2018 GründerInnen: Amelie Vermeer, Julia Piechotta, Anja Wildermuth Investoren: Business Angel MitarbeiterInnen: Daniela Riekert, Karla Knecht, Jessica Wagner Welche Unternehmen konnten Sie bereits überzeugen?

Erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne

Start-ups ohne Buzzwords

In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 360 Millionen Eislöffel aus Plastik weggeworfen. Amelie Vermeer, Julia Piechotta, Anja Wildermuth haben daher einen essbaren Eislöffel entwickelt.Deutschland ist Spitzenreiter in der Produktion von Plastikmüll in Europa. Wir wollen das ändern und haben daher unseren nachhaltigen und essbaren Eislöffel „den Spoonie“ entwickelt und entschieden unser Produkt weltweit an den Markt zu bringen. Mit dem Ersetzen des Plastiklöffels kann somit jeder Eisliebhaber - und wer ist das nicht - einen kleinen Schritt Richtung plastikfreie Welt gehen! Gleichzeitig zu diesem nachhaltigen Gedanken kann man das Eis mit einer sehr natürlichen angenehmen Löffeloberfläche genießen und hat danach einen knusprigen Kecks als additiven Genuss.Statt Plastikeislöffel auf unseren nachhaltigen Spoonie umsteigen, einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und Eis zu einem besonderen Erlebnis gestalten.Wir sind auf der Suche nach weiteren Großhändlern und Unternehmen, die Eislöffel verwenden, seien es einzelne Eisdielen oder große Ketten. Jeder, der einen Plastikeislöffel in seinem Geschäft verbraucht, ist unser potentielle Kunde.Ein gutes Netzwerk ist alles. Man muss um Hilfe fragen können und es sich auch trauen. Niemand kann alles wissen oder alles schaffen, man braucht ein gutes und verlässliches Team und gute Kontakte in jedem Bereich.Im August 2018 durften wir erfolgreich unsere Crowdfunding-Kampagne abschließen, das war unser erster großer Erfolg. Seitdem freuen wir uns jeden Tag über jeden, der sich gegen den Plastikeislöffel entscheidet und stattdessen die Spoonie Anzahl auf dem Markt steigert.Spoontainable hat den Eis Markt umgekrempelt und das Eiserlebnis in ganz Europa um eine nachhaltige und innovative Leckerei erweitert. Mit „“ ersetzte der Spoonie jeden unnötigen Plastikeislöffel noch vor dem Eintreten der EU-Gesetze gegen Einwegplastik.Können auch Sie ihr Start-up ohne Buzzwords erklären? Sie sind Gründer eines innovativen und spannenden Unternehmens im Umfeld von Handel und FMCG? Dann melden Sie sich bei uns jederzeit unter kolbrueck@etailment.de Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de