Die beste Werbung ist immer die, die genau ihre Adressaten erreicht - ohne den berühmten Streuverlust. Damit das gelingt, hat das Start-Up LocalUp eine Lösung entwickelt, die Händlern viel Gestaltungsspielraum bei Marketingaktionen bietet.

Angenommen, Ihre Produkte werden an 10.000 Standorten verkauft – in unterschiedlicher Ausführung und mit unterschiedlichen Preisen. Das Startup LocalUp ermöglicht es, für jeden dieser Standorte individuell zu werben: im Umkreis des Point of Sale (PoS) mit seinen spezifischen Angeboten, angepasst an die gewünschte Zielgruppe und komplett automatisiert über Facebook und Google.

LocalUp hilft Unternehmen, eine Brücke zwischen ihrem klassischen Marketing und dem PoS zu bauen – und zwar mit überschaubarem Budget und ohne den logistischen Aufwand, der hyperlokale Werbung normalerweise mit sich bringt.



Individualisierte Kampagnen ausspielen Individualisierte Werbeanzeigen mit den verfügbaren Artikeln im nächsten Geschäft im unmittelbaren Umkreis werden je nach Standort an den Kunden ausgespielt, egal ob als Carousel oder Link Ads. Auf diese Art soll nicht nur die Sichtbarkeit für den Kunden erhöht, sondern auch die Beziehung zu den Händlern gestärkt werden, die die Angebote der jeweiligen Marke führen.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit des 2017 gegründeten Startups ist das Individualisieren und Ausspielen vorgefertigter Kampagnen, die von Unternehmen auf einer Plattform zur Verfügung gestellt und von Händlern gebucht werden können. LocalUp individualisiert die Vorlagen im Hintergrund und spielt sie im Umkreis des Händlers an die gewünschte Zielgruppe aus. Über LocalUp Segment: SaaS / Marketing Automatisierung

Sitz: Aschaffenburg

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Andreas Kraus

Mitarbeiter: 10

Investoren: Sunlab GmbH

Internet: https://localup.io/ Kurz: Mit LocalUp können Brands und Handelsunternehmen hyperlokal werben – mit den Kostenvorteilen digitaler Kanäle, aber ohne großen Overhead. Coca-Cola und Škoda nutzen LocalUp

Große Unternehmen wie CocaCola und Škoda konnten mit LocalUp bereits Erfolge erzielen. So hat Coca Cola Europe zur Einführung von "Fuze Tea" in den Niederlanden mit LocalUp beispielsweise 32.170 gemessene Käufer in die Läden gebracht. Dabei wurde für jeden der 10.000 Standorte eine individuelle Werbeanzeige mit dem Produkt und dem Namen des jeweiligen Geschäfts in der Nähe ausgespielt.