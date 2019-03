Vielen Unternehmen hat die letztes Jahr in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in einigen Bereichen die Fesseln angelegt. Dem Deep-Tech Startup Brighter AI spielte sie in die Hände.

© Brighter AI

Retail-Analytics-Lösung

Über Brighter AI Segment: Deep Tech

Sitz: Berlin

Gründungsjahr: 2017

Gründer: Marian Gläser, Patrick Kern, Asaf Birnhack

Mitarbeiter: 12

Investoren: Hella Ventures, NVIDIA Inception, IBB

„Europe's Hottest Startup"

Das 2017 gegründete Berliner Start-up begann mit einer KI zur besseren Nachtsicht für autonome Fahrzeuge. Nun haben die Gründer ihr Geschäftsmodell erweitert und ermöglichen es Retailern, die bestehende Kamera-Infrastruktur für Video-Analytics in der Cloud zu nutzen – und das vollkommen DSGVO-konform.Brighter AI hat ein Verfahren entwickelt, bei dem personenbezogene Merkmale wie Gesichter zwar anonymisiert werden, die Kameradaten allerdings für Analytics- und Machine-Learning-Ansätze erhalten bleiben.Mit Hilfe neuronaler Netze werden künstliche Gesichter erzeugt, die den generellen Merkmalen der ursprünglichen Person entsprechen. Zahlreiche Datenpunkte wie Alter, Geschlecht, Emotionen und Kleidungsstil können daher ausgewertet werden, ohne die Identität eines Kunden zu offenbaren.Im Vergleich zu herkömmlichen Retail-Analytics-Lösung können so wesentlich mehr Informationen – insgesamt über 80 Datenpunkte – ausgewertet werden. Die Analyse kann flexibel und skalierbar in der Cloud erfolgen, wo es bereits zahlreiche Analytics-Anbieter gibt.Neben der Möglichkeit retrospektiver Analysen, hat das den Vorteil, dass Technologien mit einseitiger Funktionalität, wie beispielsweise „People Counter“, in Zukunft nicht mehr benötigt werden. Brighter AI’s Anonymisierung wird direkt an der Kamera angewendet und erfüllt daher die zentrale DSGVO-Anforderung „Privacy by Design“.Bei ihrer Mission, das riesige Potential von Kameradaten zu erschließen und gleichzeitig den Schutz der Privatsphäre zu wahren, wir das Berliner Start-up von Retailern und auch Unternehmen in den Bereichen Automotive und ÖPNV unterstützt. 2018 erhielt Brighter AI von NVIDIA den Titel als „Europe's Hottest Startup".