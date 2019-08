Modetipps können von Styling-Experten kommen, von Influencern oder von einer Künstlichen Intelligenz, die per Chatbot weiter hilft. Hinter der KI steht das Berliner Start-up Inspora. Deren Modeberatung reüssierte bislang erfolgreich im englischsprachigen Raum. Nun spricht die KI auch deutsch. Wie Inspora Mode in das Messaging-Zeitalter katapultieren will, erklärt Mitgründer und CEO Willi Ibbeken.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über Inspora Sitz der Zentrale: Berlin & Potsdam

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Willi Ibbeken, Andreas Pavlenko, Daniel Birnstiel

Investoren: Wendelin Wiedeking, Bundeswirtschaftsministerium (Exist)

Mitarbeiter: 10

© inspora

Inspora - So geht es

© inspora



© DM7 - Fotolia Technologie Künstliche Intelligenz: Pleiten, Pech und Pannen Eine mit ein bisschen Künstliche Intelligenz gesteuerte Twitter-Kampagne von Adidas ging gerade mächtig nach hinten los. Es ist nicht der erste Fall in der Handels- und Markenwelt, bei dem KI für eine spektakuläre Peinlichkeit sorgte. Erinnern Sie sich? Mehr lesen



© Urheber: zapp2photo - fotolia.com Künstliche Intelligenz Diese zehn KI-Apps steigern den Umsatz Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, das gewohnte Einkaufserlebnis grundlegend zu verändern – es wird persönlicher und effizienter. Von Sephora bis Lidl: Wir zeigen zehn Beispiele aus der Praxis, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ihre Kunden den Einkauf erleichtern wollen. Mehr lesen



© gratisography Marketing In fünf Schritten zur perfekten Kundenansprache im Onlineshop Kunden werden immer kritischer. Auch bei der Art der Ansprache, findet Felix Schirl, Geschäftsführer des Münchner E-Commerce-Unternehmens trbo. In einem Gastbeitrag schildert Schirl, wie man die Kundenansprache im Onlineshop perfektioniert. Mehr lesen

Früher habt ihr mir die Kleidung ausgesucht und rausgelegt. Heute macht das Inspora. Inspora ist eine digitale Modeberaterin, mit der ich wie bei WhatsApp chatten kann und die mir dabei hilft, immer die passende Kleidung zu shoppen, zum Beispiel für mein nächstes Date, Bewerbungsgespräch oder Familientreffen. Allerdings: Inspora ist gar kein Mensch, sondern eine selbstlernende künstliche Intelligenz - wie Siri oder Alexa, nur mit Modegeschmack. Ihr Modewissen hat Inspora von zahlreichen menschlichen Modeberatern gelernt und kann mich so blitzschnell und kompetent beraten.Online-Modeshops! Die Riesenauswahl bei euch macht es fast unmöglich, das Richtige zum Anziehen zu finden. Inspora ändert das und bringt euch mehr Sales, indem sie eure Kunden in personalisierten 1:1-Chats durch den Einkaufsprozess führt.Inspora ist die erste Lösung mit einer speziell für Mode optimierten KI und Chatbot-Technologie, die bei Stilfindung, Produkt- und Outfitsuche sowie Checkout hilft – automatisch, leicht einzubinden und in hunderttausenden bereits absolvierten Chats bewährt.Gestartet sind wir mit kleineren Fashion-Brands. Mittlerweile arbeiten wir mit einem bunten Mix an Fashion-Brands und Retailern jeder Größe und Zielgruppe zusammen.Wir wollen das enorme Potenzial von Conversational Commerce für die gesamte Modeindustrie einfach nutzbar machen und uns als weltweit erste Conversational-Commerce-Plattform für Mode weiter ausbauen. Da versteht es sich von selbst, dass wir mit Fashion-Brands und Retailern jeder Größe gerne ins Gespräch kommen. Ausprobieren können potenzielle Partner Inspora übrigens auf inspora.com/business Conversational Commerce gehört nicht nur auf Messaging-Plattformen, sondern auch direkt auf die Webseiten der Shops. In Gesprächen mit Fashion-Brands und Retailern wird immer wieder deutlich: Traditionelle Filter sind viel zu statisch und holen den Shopper nicht optimal ab.Wer nicht abspringt und sich durchklickt, wird meist mit einer unübersichtlichen Anzahl an Resultaten alleingelassen. Das frustriert und ist schlecht für das Geschäft. Die Shops sehen bei uns im Messenger die guten Click- und Conversion-Rates und wollen das auch für ihren Shop.Kurz über die vielen Anfragen gefreut, die uns in unserer Richtung bestätigen und uns dann an die Arbeit gemacht. Wir haben die Erfahrung aus unserem bestehenden Facebook-Messenger-Produkt und hunderttausenden geführten Chats mit den besonderen Anforderungen von Fashion-Brands und Retailern zusammengeführt. Nun bieten wir Inspora auch als White-Label-Lösung zur einfachen Einbindung in alle Fashion-Webshops an.Über 1 Million Produktempfehlungen, 68% Steigerung der Sales-Conversion-Rate und 76% höhere Wiederkaufrate mit Inspora.„Auf Wachstumskurs: Warum immer mehr Online-Shops auf Inspora als digitalen Kundenberater setzen.“