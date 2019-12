Süßes schmeckt meist gut, sorgt aber für gewisse Figurprobleme. Wegen Zucker und so. Die britischen Eiscreme-Brüder Henry und Charlie Thuillier haben ein Produkt entwickelt, das gut schmecken soll, gleichzeitig kalorienreduziert ist. Der Trick? Die Zutaten!

Milch von Kühen, die echtes Gras fressen, natürliche Zusatzstoffe, kaum Fett. Gut schmeckende Eiscreme soll auch möglich sein ohne Tonnen Zucker und sonstige Zutaten, die ungesund sind und dick machen. "Wir sind eine Food-Tech-Marke und wählen natürliche Zutaten aus, die den Geschmack verbessern und gleichzeitig die Gesundheit verbessern", versprechen Harry und Charlie Thuillier, die das Start-up Oppo gegründet haben und sich folgerichtig die "Oppobrothers" nennen. Morning Briefing Ihren News-Espresso für den Tag kostenlos bestellen Bin dabei!

Harry ist der Marketingmann. Er studierte Philosophie, Geographie und Soziologie an der Durham University, sowie Marketing am Oxford College of Marketing. Zunächst war er vor allem als Marketing Manager beschäftigt und wurde schließlich Head of Marketing bei Squared Online von Google und HLC. Charlie scheint der geborene Händler zu sein, denn erst vertickte er an der Grundschule in Buckinghamshire Pokémon-Karten, mit 13 hatte er dann einen eigenen Schulkiosk. Es folgte ein Studium der angewandten Sozialwissenschaften an der Universität York. Beruflich war er dann zunächst in den Bereichen Verkauf und Marketing tätig. Und stellen die beiden Eiscreme und Käsekuchen her. Warum beides besser ist als Konkurrenzprodukte, erklären sie bei etailment.

Da haben wir es mit einem so innig geliebten Produkt wie unserem Eis natürlich leicht: In unserem Eis haben wir Zucker durch Stevia und Sahne durch natives Kokosöl ersetzt, um bei vollem Geschmack die Kalorien so gering wie möglich zu halten. Alle Zutaten sind natürlichen Ursprunges. Besonders stolz sind wir auf die Verwendung exotischer Super Foods, wie zum Beispiel Lacuma in unserem Salted Caramel Eis.

Wie beschreiben Sie ihr Geschäftsmodell einem möglichen Partner in einem Tweet?

Wir kreieren Eis für süßen Genuss ohne schlechtes Gewissen.

© Oppo

Wir machen beim Geschmack unseres Eis keine Kompromisse, sondern schaffen die ideale Balance aus weniger Kalorien und köstlichem Geschmackserlebnis.

Welche Unternehmen konnten Sie bereits überzeugen?

In Europa bisher 20 der größten Einzelhändler. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden wir gelistet. In Deutschland sind wir derzeit bei Kaufland erhältlich. Außerdem setzen wir insbesondere im Bereich Social Media Marketing auf Markenpartnerschaften und konnten schon mit innovativen Unternehmen wie Siegfried Gin zusammenarbeiten.

Mit wem würden Sie gerne ins Geschäft kommen?

Mit weiteren großen deutschen Einzelhändlern, die uns auf unserer Mission unterstützen, Eis an gesundheitsbewusste Genießer zu bringen.



Man sollte keine Angst davor haben, direkt mit den Menschen in Kontakt zu treten, die das Business voranbringen können. Das ist in unserer vernetzten Welt so einfach wie nie und trotzdem scheut man sich als Gründer manchmal, proaktiv auf Talente zuzugehen – auch wegen des eigenen Anspruches alles selbst zu machen. Ganz wichtig: Dafür muss ich als Gründer im ersten Schritt meine Stärken und Schwächen reflektieren und dann Mitarbeiter suchen, die mich ideal ergänzen.

Und was haben Sie daraus gemacht?

Unser Team im Sales-Bereich gestärkt und mit erfahrenen Experten auf diesem Gebiet besetzt. Wir haben realisiert, dass wir insbesondere in diesem Bereich noch stärkere Präsenz zeigen müssen.



Dass wir als erstes Unternehmen kalorienarmes Eis in allen europäischen Key-Märkten verkauft haben: In weniger als vier Jahren sind wir fester Bestandteil in acht Märkten geworden und kriegen großartiges Kunden-Feedback. Einige Start-ups sind zurückhaltend, wenn es darum geht, international zu wachsen. Für Oppo war das von Beginn an eine Kernstrategie.Ganz klar: Oppo ist die beliebteste Low calorie Eis-Marke Deutschlands.

