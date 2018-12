Ob Haftpflicht-, Lebens-, Renten- oder Produkt-, eines ist sicher: Versicherungen begleiten uns durch unser Leben. Ein Start-up, das sich diesem großen Feld angenommen hat, ist simplesurance.

Über Simplesurance Segment: InsurTech

Sitz: Berlin

Gründung: 2012

Gründer: Robin von Hein, Joachim von Bonin

Mitarbeiter: 150

Investoren: Allianz X, Rheingau Founders, Rakuten





Sicher versichern

Hinter den Kulissen von simplesurance

Über etailment Start-ups

Das Start-up will den Umgang mit Versicherungen ganzheitlich verändern. simplesurance digitalisiert den kompletten Versicherungsprozess und unterstützt sowohl den Händler beim Verkauf der Versicherungen als auch den Versicherungsnehmer bei weiteren versicherungsrelevanten Schritten.Cross-Selling-Lösungen an der Schnittstelle zwischen traditioneller Versicherungswirtschaft und digitaler Welt bilden dabei die Basis. Zu den über 2.500 Partnern zählen renommierte E-Commerce-Anbieter, Offline-Händler und FinTechs. Aber auch Privatpersonen können mithilfe des Produkts „Schutzklick Makler” bestehende Versicherungen auf dem Smartphone verwalten und sich von einem persönlichen Makler beraten lassen.„Wir wollten einen einfachen Zugang zu Versicherungen schaffen. Anhand unserer Technik erhalten Kunden von Banken, FinTechs, Online und Offline Stores die passende Produktversicherung direkt in ihrem Warenkorb”, erklärt Co-Gründer Robin von Hein.Alle Prozesse der digitalen Customer Journey sind dabei automatisiert – von der Generierung der Versicherungsdaten zum Schadenmanagement bis hin zum Reparaturprozess.Durch nur einen Klick kann die passende Versicherung zum Produkt, beispielsweise dem Smartphone, hinzugefügt werden. Für Händler kreiert simplesurance so zusätzliche Gewinne sowie einen Wettbewerbsvorteil. Das Startup schafft zudem nicht zuletzt einen sicheren und einfachen Versicherungsprozess.simplesurance ist mittlerweile in 28 europäischen Ländern aktiv, die Expansion nach Japan ist geplant.Unter "etailment Start-ups" gibt es werktäglich Porträts innovativer und spannender junger Unternehmen. Mit dem Auftritt stellen wir in Kooperation mit "Venture Daily" Start-ups entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor, die das Potenzial haben, den Handel langfristig zu verändern oder mit ihren Dienstleistungen ein vielversprechender Partner sein könnten. Alle bisher vorgestellten Start-ups finden Sie unter etailment-Startups.de