Allsseits geachtet. Das gibt es in dieser Branche selten. Noch seltener, wenn man wie Roman Zenner nicht nur ein cleverer Analyst ohne Buzzword-Deformation ist, sondern auch klare Kante und Haltung zeigt. Jetzt schreibt er für etailment in regelmäßigen Abständen unter der Rubrik "Zenners Zwischenruf" was bei ihm auf dem Zettel steht. Zur Premiere sagt er, warum man auch als Techie nicht jede Optimierung mitmachen muss.

