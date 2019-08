Für viele mittelständische Händler stellt sich in Zeiten der Digitalisierung die Frage: Wie kann ich meine Kunden sinnvoll und mit kleinem Budget an mich binden? Das Münchner Fintech XPAY sieht in der Kundenkommunikation im Bezahlmoment eine große Chance für KMU. Was XPAY so besonders macht, sagt Vorstand Marcus Sahanek.

© xpay

ÜBER XPAY Sitz der Zentrale: München

Gründungsjahr: 2016

Vorstand: Marcus Sahanek

Investoren: Familie Oetker, Dr. Lassmann Invest GmbH, HDVV Group

Mitarbeiter: 40

Die Kundenkarte XPAY bietet eine gebrandete Prepaid-Mastercard speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Die XPAY CARD können Unternehmen ihren Kunden zur Verfügung stellen.

Die XPAY Card

Start-ups ohne Buzzwords:

Der Bezahlmoment ist einer der wichtigsten Kontakt- und Kommunikationspunkte zwischen Verkäufer und Käufer. Genau daran knüpfen wir an und haben ein Kundenbindungsprodukt für kleine und mittelständische Unternehmen aufgebaut. Mit der Technik von XPAY kann der Kunde im Nachgang zu einer Zahlung automatisiert beworben werden – insbesondere im Offline-Handel.Wir bieten KMU ein Kundenbindungstool, welches das Payment einfach und kostengünstig mit automatisierten Werbemöglichkeiten verknüpft. Oder einfach gesagt: Der Kunde zahlt – und bekommt unmittelbar eine Transaktionsbestätigung mit einem individualisierbaren Werbefenster.Kundenbindung und Payment gehören zusammen. Für Onlineshops ist es ein leichtes, den Kunden im Nachgang zum Kauf mit Werbung zu bespielen. Da im Offline-Handel der Kunde meist unbekannt ist, ist das werbemäßige Reagieren auf den Kauf schwer bis unmöglich. XPAY bietet diese völlig neue Möglichkeit jetzt in Verbindung mit einer Kundenkarte, die gleichzeitig auch Zahlkarte ist.Aktuell arbeiten wir mit Unternehmen im Food- und Retailbereich zusammen.Mit allen kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und Hotellerie sowie mit Sportvereinen.Umgib dich mit Menschen, die dich und dein Start-Up weiterbringen. Es ist sehr leicht, eine Idee, ein Geschäftsmodell oder ein Produkt zu kritisieren, ohne eine Lösung anzubieten. Zu Beginn haben wir uns von Experten zu sehr beeindrucken lassen, die uns ständig gesagt haben, was wir alles falsch machen und warum wir scheitern werden. Inzwischen haben wir uns durch unsere Erfolge ein entsprechendes Selbstbewusstsein erarbeitet.Nach dieser Anfangserkenntnis haben wir begonnen unser Netzwerk viel stärker genau an diesem Aspekt auszurichten. Wir prüfen mittlerweile sehr genau, von wem wir qualifiziertes Feedback bekommen wollen und wen wir fragen, wenn wir Hilfe brauchen. Unter anderem sind wir im Payment aber inzwischen auch selbst zu Experten geworden.Wir konnten in der kurzen Zeit, in der XPAY am Markt ist, bereits über 50.000 Endkunden von unserem Produkt überzeugen und verzeichnen sowohl seitens des Handels als auch der Verbraucher eine hohe Zufriedenheit. Bekommt der Verbraucher interessante Werbung von ihm persönlich bekannten Unternehmen, ist die Akzeptanz enorm hoch.XPAY erhält Auszeichnung als bestes Kundenbindungstool in Deutschland.

