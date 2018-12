Eine Software für einen neuen virtuellen Kosmos - das bietet ZREALITY. Händler können damit ihre Produktpräsensationen vielfältiger gestalten.

Apps, die die Art wie wir leben verändern, gibt es zahlreiche. Von der Ernährung über Sport bis hin zu der Gestaltung von Kinobesuch und Co. - es gibt fast keinen Lebensbereich, der durch die Welt der Apps nicht verändert wird.



Das Startup ZREALITY geht noch einen Schritt weiter und hilft den Nutzern mit seiner App nicht etwa die Realität zu meistern. Sie schafft mithilfe von Virtual-, Mixed- und Augmented-Reality in Apps sogar neue Realitäten. ZREALITY bietet auf Basis seiner Plattform "Sphere" Beratung, Konzeption und Entwicklung von standardisierten Cross-Reality-Lösungen in Industrie, Marketing und Vertrieb.

Über ZREALITY Segment: Virtual Reality

Sitz: Kaiserslautern

Gründung: 2016

Gründer: Alexander Fridhi

Mitarbeiter: 28

Investoren: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz

Internet: www.zrealitysphere.com

Laut ZREALITY handelt es sich dabei um eine bisher einzigartige webbasierte Plattform, um immersive virtuelle Räume, in denen Produkte und Inhalte in VR/MR dargestellt werden können, in Minutenschnelle zu erstellen – und das ohne Programmierkenntnisse.

Neue Welten für den Handel

Alexander

Für den Einzelhandel eröffnen sich durch die Software im wahrsten Sinne des Wortes neue Räume zur Präsentation seiner Produkte. "Unsere Cloud-Plattform ist wie Wordpress für VR/MR-Anwendungen. Sie ermöglicht die nahtlose Erstellung von Cross-Plattform- und Cross-Reality-Apps in bester Qualität und mit minimalem Zeitaufwand für jeden Kreativen, Marketer oder Produktmanager", verspricht GründerFridhi.Ob bei der Planung neuer kreativer Räume für die Schaffung von Erlebniswelten, die Darstellung von Produkten, um sie in Virtual Reality für Messen, Vertrieb und Kunden vor Ort erlebbar zu machen oder die Erstellung von virtuellen Trainingszentren für Mitarbeiter – die Einsatzmöglichkeiten der Software sind vielfältig und lassen auf neue Realitäten für den Handel hoffen.

Über etailment Start-ups

