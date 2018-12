Wie Sie einzigartige Weihnachtspost an Mitarbeiter und Kunden versenden und gleichzeitig Gutes tun.

Weihnachten rückt in großen Schritten immer näher und Unternehmen machen sich Gedanken: Was schenke ich dieses Jahr meinen Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern? Immer mehr kleine und große Unternehmen entscheiden sich, das vorhandene Budget für einen guten Zweck zu spenden und in der Weihnachtspost an die Belegschaft und Business-Kontakte von der Weihnachtsspende zu berichten.

Weihnachtskarten (und Einleger) per Post

Digitales Kommunikationspaket mit Texten, Bildern und Videos (deutsch und englisch)

Weihnachtslogos (deutsch und englisch)

Spendenurkunde (deutsch und englisch)

Email-Signatur (deutsch und englisch)

Online-Banner (deutsch und englisch)

So hilft Ihre Unternehmensspende 600 Euro reichen aus, um 350 Kinder in Kenia mit einem wirksamen Antibiotikum gegen Lungenentzündung zu behandeln.



2.060 Euro werden benötigt, um 60 mangelernährte Kinder in Ostafrika einen Monat mit lebensrettender Spezialnahrung zu versorgen.



10.500 Euro finanzieren zwei Wochen lang ein Stabilisationszentrum für mangelernährte Kinder und ihre Mütter.