Dieses Jahr erwartet die Händler wohl eine besonders schöne Bescherung. Denn für das Weihnachtsgeschäft 2019 prognostiziert der Handelsverband Deutschland (HDE) die Überschreitung der 100 Milliarden Euro-Umsatzmarke.

Jetzt handeln trotzt Schonfrist

© Diebold Nixdorf

© Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf legt schon jetzt rechtssichere TSE-Lösung unter den Baum

Doch ganz ungetrübt ist die Freude in der Adventszeit nicht. Denn über allem schwebt die Kassensicherungsverordnung (KassenSichV). Dies betrifft vor allem Einzelhändler mit Registrierkassen und Kassensystemen mit Software- beziehungsweise Aufzeichnungssystemen. Diese müssen in Deutschland mit einem Manipulationsschutz ausgestattet sein, einer sogenannten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE). Die Nichtbeanstandungsregelung bis zum 30. September 2020 ist zwar ein willkommener Aufschub in der umsatzstärksten Zeit des Jahres, aber keine Befreiung von der Verpflichtung, alle Transaktionen im Handel lückenlos zu dokumentieren. Was müssen Händler also jetzt tun?Zwar scheint die vom Bundesministerium der Finanzen beschlossene Nichtbeanstandungsregelung hier etwas Ruhe über die Feiertage zu bringen, doch das trügt. Auch wenn die Übergangfrist für die Umstellung bis zum 30. September 2020 geht, sollten Händler nicht zu lange warten. Denn ansonsten passiert dasselbe wie beim aufgeschobenen Geschenkekauf: Der große Ansturm beginnt, und die Einführung in den letzten Tagen gerät zum Stress. Händler sollten also am besten so bald wie möglich ihre POS-Landschaft analysieren und ihre Anforderungen definieren. Diebold Nixdorf berät sie in allen Fragen rund um die Wahl der passenden TSE-Lösung und unterstützt bei Pilotinstallation.Rechtssichere, einfach zu integrierende und praxistaugliche TSE-Lösungen von Diebold Nixdorf sind bereits heute startklar: Je nach Filialausstattung und Kassensystemen gibt es eine TSE-Lösung in Form eines USB-Sticks oder als fest verbaute TSE-Komponente.Beide Möglichkeiten sind rechtssicher und nach TR-03153 sowie BSI-PP-CSP zertifiziert. Außerdem eignen sie sich dafür, mehrere Kassenlinien oder Filialen schrittweise und fristgerecht auf die Kassensicherungsverordnung vorzubereiten.

Denn einmal installiert, sind Händler gesetzlich auf der sicheren Seite und müssen sich die nächsten Jahre darüber keine Sorgen mehr machen. Die TSE-Lösungen von Diebold Nixdorf sind leicht zu integrieren und dadurch, dass sie nicht auf die Verfügbarkeit und Performance externer Dienste angewiesen sind, auch hochverfügbar. Zusätzlich kann die lokale TSE-Komponente über die einheitlichen digitalen Schnittstellen (EDS) um zusätzliche Cloud Services (z.B. Archivierung, automatisierte Meldeverfahren, etc.) ergänzt werden. Damit bietet Diebold Nixdorf eine 100%ig zukunftssichere TSE-Lösung. Mehr Informationen finden Sie kostenlos im TSE-Datenblatt.



Kontaktieren Sie noch heute Ihren persönlichen Ansprechpartner bei Diebold Nixdorf und lassen Sie sich persönlich beraten, wie Sie als Händler bereits heute TSE-ready werden!