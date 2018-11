Kunden suchen Informationen zu Standorten, Events und Produkten zunehmend bei Drittanbietern. Wie es Händler schaffen, jenseits der eigenen Website und App präsent zu sein.

So behalten Sie die Kontrolle über Ihre Marke im digitalen Universum



Jeder hat es schon mal erlebt: Man möchte noch schnell Batterien oder die letzten Lebensmittel einkaufen, weiß aber nicht, welche Unternehmen die jeweiligen Produkte im Sortiment haben und welche Standorte noch geöffnet sind. Wir lassen uns von Google, Amazon Alexa, Apple Maps & Co beraten, um einige Minuten später erfahren zu müssen, dass die angegebenen Öffnungszeiten oder Adressen doch nicht stimmen. 62% der deutschen Konsumenten haben das schon erlebt und standen schon einmal vor verschlossener Ladentür , weil die online angeführten Daten falsch waren. Mit Yext können Unternehmen vermeiden, dass Kunden unnötig frustriert vor geschlossenen Türen stehen und zur Konkurrenz weiterziehen.Das Aufkommen der Künstlichen Intelligenz hat dazu geführt, dass die Art und Weise, wie Konsumenten nach Marken, Produkten und Dienstleistungen suchen, sich fundamental geändert hat. 25 Jahre lang fand der Wettkampf gegen die Konkurrenz auf Website-Ebene statt. Doch je näher wir an 2020 heranrücken, desto stärker drängt sich der Trend hin zu einer Markenpräsenz auf, bei der Konsumenten Websites und Apps zwar weiterhin für sich nutzen, jedoch auch weit darüber hinaus aktiv sind. Sie sind heute mehr denn je in der Lage, anhand detaillierter Kriterien nach bestimmten Händlern und Geschäften zu suchen und Suchmaschinen, Apps, Bewertungsportale, Navigationsdienste und Soziale Medien liefern personalisiertere und kontextbezogenere Antworten als je zuvor. Sprachassistenten und Chatbots befinden sich ebenso im Aufschwung und liefern sogar nur noch eine einzige Antwort. Dadurch wird die Herausforderung für Unternehmen immer größer, jederzeit auf allen Plattformen mit akkuraten, vollständigen und aktuellen Daten präsent zu sein.Die Antworten auf sämtliche Suchanfragen basieren auf Daten, die intelligente Dienste für uns zusammentragen. Intelligente Dienste bestehen aus drei Ebenen:1) ihrer Benutzeroberfläche, mit der Kunden interagieren können2) ihrer Künstlichen Intelligenz, welche die angezeigten Antworten festlegt3) und ihrem Knowledge Graph, eine Gehirn-ähnliche Datenbank, die alles enthält, was der Dienst über die Marke weißUnternehmen können die Benutzeroberfläche oder Künstliche Intelligenz der Zukunft nicht kontrollieren. Aber Unternehmen können und sollten immer kontrollieren, was diese Dienste über sie wissen. Die Lösung dafür lautet ‘Digital Knowledge Management’. Forbes sieht den Digital Knowledge Manager als eine der 15 essentiellen digitalen Positionen, die künftig von Unternehmen zu besetzen sind. Marken, die die Kontrolle über die verfügbaren Unternehmensdaten im Netz nicht selbst in die Hand nehmen, riskieren nicht nur Kunden frustriert vor verschlossenen Ladentüren stehen zu lassen, sondern laufen auch Gefahr erst gar nicht von den heutigen Suchdiensten gefunden zu werden.Nicht nur Ihre eigenen Daten entscheiden Ihre digitale Präsenz, auch Konsumenten-Reviews beeinflussen, wie Ihre Marke im Netz dargestellt wird. Sternebewertungen und ausführliche Rezensionen haben Einfluss darauf, wie Suchmaschinen und Kunden jeden Tag Entscheidungen bezüglich Ihrer Marke treffen. 85% der Konsumenten geben sogar an*, in Bewertungen genauso viel Vertrauen zu setzen, wie auf Empfehlungen von Familie und Freunden.Suchergebnisse die Bewertungen aufweisen erhalten außerdem bis zu 153% mehr Klicks von Konsumenten*. Einen starken Einfluss haben hier vor allem positive Reviews: 90% der Konsumenten geben an, dass ihre Kaufentscheidungen von positiven Bewertungen beeinflusst werden*.Da sich der Großteil der Konsumenten (90%) vor einem Kauf heutzutage viel mehr über online Dienste informiert als noch vor fünf Jahren, müssen Unternehmen sich neu aufstellen, um ein akkurates Markenauftreten zu gewährleisten. Eine Plattform für Digital Knowledge Management, wo man die Daten zentral pflegen und steuern kann, ist die Lösung.Yext ermöglicht es Unternehmen, ihr digitales Wissen auf mehr als hundert Drittanbieterplattformen - darunter Google, Facebook, Amazon Alexa, Apple Maps, TripAdvisor und Gelbe Seiten - ganz leicht auf den neuesten Stand zu bringen, sobald sich Standortdaten, Angebote oder andere Unternehmensdaten ändern. Angefangen bei Öffnungszeiten (an Feiertagen), Telefonnummern und Standortadressen, bis zu detaillierten Produktinformationen, Mitarbeiterkompetenzen und Veranstaltungsdaten.Diese zentrale Steuerung ermöglicht es, die Interaktion mit Marken zu fördern, Laufkundschaft zu generieren und den Umsatz zu steigern. Vereinbaren Sie eine kostenlose Demo mit den Experten von Yext , um herauszufinden, wie Yext Ihnen helfen kann, Ihre digitale Präsenz zu kontrollieren und neue Kunden zu gewinnen.