Amazon hat in Deutschland nun auch eine Tierfutter-Eigenmarke lanciert. Lifelong ist eine von etlichen Dutzend Private Labels mit denen der Online-Riese den Markt aufmischt. Auf welche Eigenmarken sollte man derzeit besonders achten?

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Amazon Presto

© Amazon



© Amazon Player Die dicksten Flops von Amazon Jeff Bezos ist bereit, mit Amazon Fehler zu machen und Services einzustampfen. Jüngster Fall: Vendor Express. Verfehlte Projekte brutal abzuschießen, hat bei dem Online-Riesen Tradition. Hier sind 7 prominente Flops. Mehr lesen



© Photomix LTD / Pexel Studien Whitepaper "Online-Marktplätze": So klappt es mit Werbung, Preisen und Produkten Der Wettbewerb auf den großen Online-Marktplätzen ist riesig und wird mit harten Bandagen geführt. Mehr denn je kommt es darauf an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um von potenziellen Kunden gefunden zu werden. Innovative Algorithmen sind dabei ebenso wichtig wie der Einsatz von Amazon-Advertising, Google Shopping und Produktanzeigen. Mehr lesen



© Amazon Player So drückt Amazon seine Eigenmarken in den Markt Großes Aufsehen erregte das US-Magazin Quartz, als es eine Liste von 19 Marken veröffentlichte, die wohl wenige Konsumenten Amazon zugeordnet hätten. Darunter viele Fashion-Marken, die sich bislang eher unter dem Radar befanden. Für den deutschen Markt sind sie aber noch bedeutungslos. Das könnte sich ändern. Warum das so ist, zeigt ein genauer Blick auf die Eigenmarkenstrategie von Amazon. Mehr lesen

Handelsmarken sind seit langem eine Möglichkeit für Einzelhändler, Loyalität aufzubauen und größere Margen zu erzielen. Amazon besitzt dabei einen erhebliche Vorteile: Ressourcen, Dominanz bei der Produktsuche, der Marktanteil und eine Menge Daten - auch aus der Produktsuche. Da weiß man dann, wo sich Private Labels lohnen.Nun also. Die Marke verspricht „qualitativ hochwertige Mahlzeiten für gesunde, glückliche Tiere zu einem attraktiven Preis“ und ist ein direkter Angriff auf die Angebote von Zooplus und Fressnapf. Der 5-Milliarden-Markt für Tierfutter ist digital indes noch klein. Gerade mal bei rund 10 Prozent liegt der Umsatzanteil des E-Commerce. Rund die Hälfte davon wird bei Zooplus verortet.Wie gefährlich es sein kann, dass Amazon nun mit einer Eigenmarke Herrchen und Frauchen ins Visier nimmt, zeigen andere Eigenmarken des Onlineriesen.So ist das breit gefächerte Angebot vonin einigen Produktsegmenten bereits führend. Beispiel Batterien: Über 90 Prozent aller Onlinekäufe in dieser Kategorie gehen über Amazon. Rund ein Drittel aller online gekauften Batterien entfallen auf Amazon Basics.Spätestens 2004 begann Amazon damit, Marken zu bauen, die exklusiv über Amazon verkauft, aber nicht als Eigenmarken kenntlich gemacht werden. Unter den ersten waren(mittel- bis hochpreisige Gartenmöbel) und(Werkzeug). In den vergangenen Jahren wurde das Eigenmarkenportfolio dann kategorieübergreifend ausgedehnt, zuletzt auch auf Mode, inzwischen eine der am stärksten wachsenden Kategorien beim Onlinehändler.Neben der-Linie sollen Labels wieoderdas Profil schärfen. Vor allem im Modesegment peilt Amazon dabei mit unterschiedlichen Labels unterschiedliche Zielgruppen an. Eines des jüngsten Beispiele ist das Fashion-Label. Mit Punkt am Ende. Und weil Beauty ja zu Mode passt, gibt es seit Jahresbeginn unter Find. nun auch eine Make-up Kollektion.Hierzulande noch etwas unter dem Radar, aber schon jetzt eine Bedrohung mit Ankündigung, ist. Die Marke für Reinigungsmitteln, Seife, Allzweckreiniger, Papierhandtücher und Toilettenpapier ist in den USA längst ein Wachstumstreiber und macht Herstellern und Händlern Sorgen.Denn längst wächst Amazon bei Drogerieartikeln schneller als der Markt Im Möbelsegment könnte hierzulande demnächst nochfür Unruhe sorgen. Zumal die Möbelmarke mit einem eigenen Matratzensortiment (vorerst in den USA) auch die Matratzen-Startups ins Visier nimmt. Zusammen mit den inzwischen prominenter platzierten Markenund, werden da auch Ikea, Otto und Home24 gleich von mehreren Seiten in die Zange genommen.Ausgerechnet das Möbelsegment ist es ja auch, dass Amazon in seiner Discover-Funktion erst einmal in den Mittelpunkt rückt. Die dort eingegeben Daten verbessern dann das Wissen über die Möbel-Vorlieben der Kunden.