Die ANWR-Gruppe hat für die angeschlossenen Handels-Partner eine neue Finanzhilfe aufgelegt, die ihnen durch den Lockdown helfen soll. Die benötigt das auf Kleidung für großgewachsene Männer spezialisierte Start-up Girav nicht, denn es hat große Wachstumssprünge hingelegt und sieht sich für die Zukunft gut gerüstet. Wer doch ein Kleidungsstück in der falschen Größe gekauft hat, kann sich auf der neuen Webseite der Verbraucherzentralen über Umtausch und Rückgabe informieren. In den USA findet die Kaufhaus-Ikone Macy's dank Online-Handel wieder in die richtige Bahn zurück. Das ist ihr bislang auch ohne Shoppertaiment gelungen, das aber nach dem asiatischen Boom 2020 in der Zukunft die europäische Online-Welt verändern wird, prognostiziert Aliexpress.

Mehr lesen