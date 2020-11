Umwelt-Richtlinien gibt es in jedem Land – und jeder Online-Händler ist davon betroffen. Ob Verpackungen, Batterien oder Elektrowaren: Wer sie in Verkehr bringt, unterliegt weltweiten Pflichten, bei deren Nichterfüllung erhebliche Sanktionen und Abmahnungen drohen. Erfahren Sie hier mehr oder sichern Sie sich direkt den umfassenden kostenfreien Leitfaden mit allen Infos.

Umwelt-Richtlinien: Die Bedeutung für Online-Händler

Wachstumsbremse im globalen E-Commerce

Diese Pflichten treffen Online-Händler

Bußgelder: Was passiert bei Nichterfüllung?

Die sogenannte Herstellerverantwortung nimmt Hersteller und Händler weltweit in die Verantwortung, wenn es um die von ihnen produzierten beziehungsweise vertriebenen Produkte geht. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Rücknahme, Entsorgung und Recycling.Als Spezialist für den unternehmerisch zielführenden Umgang mit nationalen und internationalen Recycling-Gesetzgebungen hat die Deutsche Recycling GmbH einen umfassenden, kostenfreien Leitfaden speziell für Online-Händler erstellt, in dem das Thema eingängig erläutert wird.Auf der ganzen Welt gelten Umwelt-Richtlinien, die Hersteller und Händler in die Verantwortung nehmen: Es gilt der Grundsatz, dass Hersteller die volle abfallwirtschaftliche Verantwortung für ihre Produkte tragen. Das bedeutet unter anderem, dass sie gewisse Produkte nach Beendigung des Lebenszyklus zurücknehmen und sich um deren ordnungsgemäße Entsorgung kümmern müssen.Der entscheidende Punkt für Online-Händler: Auch sie können vor dem Gesetz als Hersteller gelten. Gemäß dem Prinzip des „Inverkehrbringens“ gelten entsprechende Auflagen und Verpflichtungen nämlich nicht nur für die Produzenten der jeweiligen Produkte, sondern auch für diejenigen, die sie vertreiben.Dabei ist unbedingt zu beachten: Es sind nicht nur diejenigen Gesetze relevant, die im Land der eigenen Niederlassung gelten. Vielmehr müssen Händler ausnahmslos alle Regularien aller Länder einhalten, in die sie liefern. Wer weltweit liefert, muss sich daher an über 300 nationale Verordnungen halten.Auch wenn Sie in Deutschland nicht der Hersteller beziehungsweise Produzent eines Produktes sind, so können Sie im Ausland als Hersteller vor dem Gesetz gelten, wenn Sie das jeweilige Produkt dorthin verschicken. Sie unterliegen dann beispielsweise Registrierungs-, Mengenmeldungs- und Rücknahmepflichten.Zudem können Sie zur finanziellen und administrativen Beteiligung an Entsorgungssystemen verpflichtet sein. Dies gilt insbesondere für Verpackungen, Batterien und Elektrogeräte. Dieser Umstand stellt sich für viele Online-Händler als Wachstumsbremse heraus: Schließlich ist die konsequente Umsetzung der landesspezifischen Auflagen mit beträchtlichem Aufwand verbunden, der mit jedem belieferten Land drastisch ansteigt.Unter anderem müssen jeweils Registrierungen vorgenommen, regelmäßige Mengenmeldungen gemacht sowie Entsorger-Netzwerke eingebunden und beauftragt werden. Eine besondere Herausforderung ergibt sich für Händler, die keinen Sitz im Zielland haben: Sie müssen zusätzlich einen dort ansässigen Bevollmächtigten benennen, welcher jegliche Pflichten und Auflagen gemäß der dort geltenden Gesetze zu erfüllen hat.Online-Händler sehen sich folglich weltweit mit zahlreichen komplexen Recyclingbestimmungen konfrontiert. Als Online-Händler sind Sie dabei stets in der Bringschuld: Kommen Sie Ihren Verpflichtungen nicht nach, verstoßen Sie gegen geltendes Recht.Je nach Land, in das Sie verkaufen, reichen die Sanktionen bei Nichterfüllung Ihrer Pflichten von fünf- bis sechsstelligen Bußgeldern und Vertriebsverboten bis hin zu Berufsverboten für die verantwortlichen Personen. Hinzu kommen häufig Abmahnungen durch wachsame Mitbewerber.Demnach ist es beim grenzüberschreitenden Online-Handel nicht ausreichend, nur die Regularien in Deutschland zu erfüllen: Sobald Sie unaufgeklärt Bestellungen aus dem Ausland abwickeln, riskieren Sie hohe Bußgelder und Abmahnungen. Beispielsweise kann eine versäumte Registrierung in Deutschland mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 100.000 Euro geahndet werden.Erschwert wird die Pflichterfüllung durch mögliche Fehlinterpretation – denn nicht immer ist die korrekte Lesart der Gesetze auf den ersten Blick einleuchtend: Wer beispielsweise einen Tresor mit elektronischem Zahlenschloss, beheizbare Winterjacken oder Kopfhörerverlängerungskabel vertreibt, bietet registrierungspflichtige Elektrogeräte an. Wer entsprechende Gesetzestexte sowie deren korrekte Auslegung nicht kennt und Gesetzesänderungen nicht verfolgt, riskiert folglich Bußgelder und Abmahnungen.Weitere Informationen sowie Handlungsempfehlungen zur effizienten, nachhaltigen und rechtssicheren Pflichterfüllung erhalten Sie im kostenfreien Leitfaden „Rücknahme & Recycling im E-Commerce: Pflichten verstehen, rechtssicher handeln – weltweit“.