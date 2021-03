Die Business Platinum Card von American Express® bietet ein Zahlungsziel von bis zu 58 Tagen. Und darüber hinaus jede Menge geldwerte Plus-Leistungen, beispielsweise jeweils 200 Euro Jahresguthaben bei Dell Technologies und bei SIXT Ride. Noch bis 7. April 2021 gibt es darüber hinaus 300 Euro Startguthaben.

Persönlicher Service Tag und Nacht

Flexibles Limit: Sie legen für jede Zusatzkarte Ihrer Mitarbeiter das Limit fest.

Ihre Mitarbeiter zahlen, Sie punkten: Alle Rückvergütungen werden dem Punktekonto des Hauptkarteninhabers gutgeschrieben.

Punkte sammeln und flexibel einlösen

Bei Partnern bares Geld sparen

Versicherungspaket inklusive

Reisekomfort-Versicherung

Auslandsreise-Krankenversicherung

Mietwagen-Vollkasko-Versicherung

Kfz-Schutzbrief

Reiserücktrittskosten-Versicherung

Reisegepäck-Versicherung

Reise-Unfallversicherung

Privathaftpflicht- und Prozesskosten-Versicherung

Mietwagen-Zusatz-Haftpflichtversicherung

Die Corona-Beschränkungen erlegen vielen nun schon lange Zeit eine schwere Bürde auf. Sehnsüchtig erwarten alle wieder die volle Bewegungsfreiheit. Finanziell mehr Spielraum und Flexibilität zu haben – das ermöglicht die Business Platinum Card von American Express® schon jetzt. Dank eines individuellen Verfügungsrahmens und einem verlängerten Zahlungsziel bietet die Karte ein Liquiditätsplus von bis zu 58 Tagen und sorgt so für einen positiven Cashflow im Unternehmen.Der Liquiditätsvorteil ist nur einer der Vorzüge. Die Karte enthält ein umfangreiches Paket geldwerter Leistungen. Ein technologisches Upgrade nötig? Als Business Platinum Card Inhaber erhalten Sie bis zujährlich – mit je 100 Euro gleichmäßig verteilt über die Jahreshälften. Damit Sie auf Geschäftsreisen immer mobil bleiben, haben Business Platinum Card Inhaber zudem jährlich einDie Karte erleichtert Geschäftskunden an vielen Stellen das Leben. Als Business Platinum Card Inhaber genießen Sie. Mit der Amex DE App und dem Online-Konto können Sie Ihre Transaktionen mobil jederzeit einsehen und steuern. Damit Sie sich bei jedem Einkauf sicher fühlen, sind umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet. Wenn es darauf ankommt, erhalten Sie schnell und unbürokratisch eine kostenfreie Ersatzkarte.Dasbietet zusätzliche Vorteile für geschäftliche wie private Zusatzkarten. Für die private Platinum Haupt- und Zusatzkarte können Sie separate Bankverbindungen angegeben. So lassen sich private und geschäftliche Ausgaben getrennt abrechnen. Bis zu 99 geschäftliche Zusatzkarten für Ihre Mitarbeiter sind möglich. In einem geschützten Online-Bereich können Sie sich jederzeit einen Überblick verschaffen.Mit Membership Rewards®, dem Bonusprogramm von American Express®, sammeln Sie bei jeder Zahlung Punkte und können diese gegen attraktive Sachprämien, Reisen oder Gutscheine eintauschen. Außerdem können Sie. Das Punktesammeln geht ganz einfach. Einen Punkt für jeden Euro auf der Rechnung gibt es bei großen Tankstellen- und Supermarktketten genauso wie bei Technologie- und Hardwareanbietern. Selbst bei Facebook, Google oder LinkedIn können Sie Punkte sammeln. Solange sie wollen, denn die Punkte verfallen nicht.Wenn die Bewegungsfreiheit dann auch international wieder größer wird, können Sie ausgiebig vom Business Platinum Reise- und Lifestyle-Service profitieren: Dieser unterstützt Sie als Inhaber der Business Platinum Card beispielsweise bei der Buchung von Flug, Hotel und Mietwagen. Inklusive sind jährlich auch weitere, wenn Sie über das Online-Portal American Express® Reisen buchen und bezahlen. Ob geschäftlich oder privat: Der American Express® Service hilft Ihnen sogar bei Reservierung von Tickets für Veranstaltungen und organisiert selbst Blumen und Geschenke als Mitbringsel.Dank attraktiver Sonderkonditionen können Sie zudem bei zahlreichen Partnern Geld sparen. Das Programm Fine Hotels & Resorts wartet zum Beispiel in über 1.000 Hotels weltweit mit ganz besonderen Extras auf, etwa einem garantierten Late Check-out bis 16 Uhr. Auch genießen Sie in den Programmen von Mietwagenpartnern wie Avis Preferred Service, Hertz Gold Plus Rewards® Five Star und Sixt Advantage Circle® Platinum Sixt CardBeim Leistungspaket wurde an alle Details gedacht. Dankübergeben Sie beispielsweise Ihr Fahrzeug an den großen Flughäfen Deutschlands in Berlin-Tegel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, Stuttgart und München einfach direkt am Terminal. Zu vergünstigten Gebühren wird Ihr Auto geparkt, auf Wunsch gereinigt und Ihnen bei Ihrer Rückkehr ebenfalls direkt am Terminal wieder übergeben.Die Business Platinum Card sichert Sie auf Reisen auch ab, und zwar unabhängig vom Karteneinsatz. Inklusive sind:Mit Globalassist erhalten Sie zudemweltweit – aber auch Unterstützung, wenn Sie deutsch- und englischsprachige Ärzte oder einen Dolmetscher suchen.Der Weg zur Karte ist ganz einfach: Online beantragen, kostenfrei über Video Ident oder Post Ident legitimieren, Karte erhalten und freischalten.Dann hier klicken, gleich den Antrag stellen und 300 Euro Startguthaben sichern.Wollen Sie? Dann bitte hier entlang.