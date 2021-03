HDE und DHL Paket unterstützen Händler kostenlos beim Start und Aufbau des E-Commerce.

Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie müsste mittlerweile eigentlich jeder Händler eine Website haben und/oder seine Waren auf einem Portal feilbieten. Aber dem ist nicht so. Geschätzt rund 250.000 kleinere Einzelhändler in Deutschland sind noch immer nicht online. Die Gründe sind vielfältig: Es fehlen Zeit, Geld, die Muße – oder der Händler hat schlichtweg nicht die Nerven, um sich mit dem Aufbau eines Webshops und allen Details, die damit zusammenhängen, zu beschäftigen. Genau hier setzen der Handelsverband Deutschland (HDE) und DHL Paket mit ihrem kostenlosen Beratungsangebot „DHL lokal handeln“ an.Auf der Ratgeberseite www.dhl.de/lokal-handeln können Einzelhändler mit wenigen Angaben herausfinden, ob sie einen eigenen Online-Shop auf die Beine stellen sollten oder mit dem Verkauf über ein Portal besser bedient sind. Die Ratgeberseite zeigt ihnen passende Partner in den Bereichen „Verkaufskanal“, „Technologie“ und „Beratung im Online-Handel“ an, über die Ergebnisseite können sie dann direkt zu den Angeboten der Partner gelangen und sich auf deren Plattformen registrieren. Darüber hinaus bieten unter anderem der Händlerbund, das Kompetenzzentrum Handel Mittelstand 4.0 und die IT-Recht Kanzlei Beratungen zu vielen Themen rund um den E-Commerce an – auch im Fach-, Rechts- und Datenschutzbereich.Aber lohnt es sich denn unbedingt, auf einen Online-Verkauf zu setzen? Mit Sicherheit! Denn die Kunden haben sich ans Shoppen im Internet gewöhnt. Und gerade, wenn besonders viel Zeit fürs Einkaufen ist, haben die meisten Geschäfte geschlossen: abends und sonntags. Ein bundesweiter Verkauf reduziert zudem die Abhängigkeit von Laufkundschaft, zumal es ist nicht absehbar ist, dass es nicht mehr zu einem Lockdown kommen wird. Gerade in Zeiten von COVID-19 ist ein funktionierendes Online-Geschäft existenziell. Wir machen Sie fit! Schauen Sie doch mal rein: " Jetzt Online-Händler werden