Das Thema Payment wird von vielen Händlern als Herausforderung gesehen. Laut einer Umfrage des Händlerbunds ist das bei beinahe jedem Fünften (19 %) der Fall.1 Doch muss das so sein? Susanne Steinwart von PayPal, Händlerbund COO Tim Arlt und Markus Deibler von Luicellas Ice Cream haben am Donnerstag, dem 9. September, in der "Lunch & Learn"-Session von PayPal und dem Händlerbund typische Fragen und Bedenken von Onlinehändlern diskutiert. Nachfolgend werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Erkenntnisse.

In einem Punkt waren sich alle einig: Das Thema Payment wird im E-Commerce oft unterschätzt. Susanne Steinwart, Senior Managerin Partnerships bei PayPal, weiß: „Der Einfluss des Zahlungsprozesses beim E-Commerce wird schnell unterschätzt. Gerade hier kommt es aber darauf an, dass Kunden nicht abspringen, sondern die Zahlung auch abschließen.“ Übrigens: Die beiden häufigsten Gründe für einen Kaufabbruch sind zu hohe Versandkosten und das Fehlen der bevorzugten Bezahlart.„In den vergangenen anderthalb Jahren beobachten wir bei Verbrauchern vor allem den“, so Steinwart. „Händlern, die diesen Ansprüchen gerecht werden müssen, möchte PayPal ein starker Partner sein.“ PayPal bietet über den Bezahlbutton hinaus die wichtigsten Bezahlarten wie Kreditkarte, Lastschrift und Rechnungskauf mit nur einer einzigen Integration. Zusätzlich können Händler mit PayPal auch einfach internationale Kunden erreichen – mit über 400 Millionen PayPal-Kunden weltweit. Und: PayPal bietet Händlern, aber auch Kunden, Komfort und Sicherheit. Kunden kennen und schätzen PayPal, gleichzeitig sind Händler über PayPals erprobte Betrugsschutzsysteme sowie den Verkäuferschutz abgesichert.Neben dem Kauf auf Rechnung ist PayPal die beliebteste Zahlart der Deutschen.Rund ein Viertel des deutschen E-Commerce Umsatzes 2020 wurde über den digitalen Zahlungsdienstleister abgewickelt. Für Susanne Steinwart ist ein klarer Trend erkennbar: „: Mit Click&Collect bestellen Kunden online, aber holen die Ware persönlich ab, am POS hingegen kaufen die Kunden immer mehr kontaktlos und digital mit Mobile Payment Lösungen oder kontaktlosen Karten.“Flexibilität beim Einkaufen und Bezahlen ist das A und O. Mit PayPal bieten Händler ihren Kunden automatisch Zugang zu beliebten flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten wie beispielsweise der PayPal Ratenzahlung. Entscheidet sich ein Kunde für die PayPal Ratenzahlung, erhält der Verkäufer den Kaufbetrag sofort in voller Höhe und PayPal übernimmt die weitere Abwicklung mit dem Käufer. Steinwart: „. Kunden wünschen sich Flexibilität und sind mehr und mehr gewohnt, diese bei Händlern zu finden. Zukünftig wird dies auch am Point of Sale ein Thema werden.“Beides hat seine Vor- und Nachteile. Tim Arlt, COO beim Händlerbund empfiehlt: „Wer auf eigene Faust online durchstarten will, bleibt zunächst unabhängig und vergleichsweise frei in seiner Geschäftsgestaltung. Doch dabei kommen natürlich auch alle Pflichten und die ganze Verantwortung für alle Abläufe auf den Händler selbst zu. Partner bieten hier ihre Expertise in ihren jeweiligen Bereichen an und helfen so, ein professionelles Kundenerlebnis zu gestalten – und den Händler zu entlasten.Schließlich erwarten die Kunden auch, dass sie mit ihren bevorzugten Zahlungsmitteln einkaufen können”Händlerbund Jahresstudie E-Commerce 2020