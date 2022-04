Dem Klimawandel wird auf der ganzen Welt ein hoher Stellenwert eingeräumt. Er ist eine Herausforderung, die Führungskräfte aus der Wirtschaft weltweit vereint und beschäftigt. Angesichts der damit verbundenen Widrigkeiten haben globale Unternehmen die Pflicht, aufzustehen, Verantwortung zu übernehmen und Führungsstärke zu zeigen.

Erstens hoffen wir, innerhalb von Alibaba neue Technologie- und Geschäftsmodellinnovationen anzuregen, um unsere Teams zu ermutigen, neue Lösungen für die dringendsten klimabezogenen Bedürfnisse der Gesellschaft zu finden.

anzuregen, um unsere Teams zu ermutigen, neue Lösungen für die dringendsten klimabezogenen Bedürfnisse der Gesellschaft zu finden. Weiterhin wollen wir Partner in unserem gesamten digitalen Ökosystem zusammenbringen , von Marken über Händler und Produzenten bis hin zu Konsumenten, um diesen Wandel gemeinsam zu erreichen. Dies wird dazu führen, dass umweltfreundlichere Produkte beworben werden und sich Händler und Konsumenten stärker für umweltfreundliches Verhalten einsetzen. Solche Verhaltensänderungen werden die Entscheidungsfindung in allen Bereichen der Wertschöpfungskette einer Marke beeinflussen, einschließlich der Suche nach umweltfreundlicheren Logistik- und Verpackungslösungen.

Drittens hoffen wir auf die Zusammenarbeit mit Partnern, Forschungs- und Hochschuleinrichtungen sowie Zertifizierungsstellen, um bessere digital gestützte Systeme zur Überwachung, Erfassung, Überprüfung und Bewertung von CO 2 -Emissionen zu entwickeln. Damit tragen wir dazu bei, eine solide wissenschaftliche und technologische Grundlage für den Übergang zu schaffen.

Die natürlichen Ressourcen werden heute in einem Tempo verbraucht, das fast doppelt so hoch ist wie die Regenerationsrate der Erde. Große Mengen an Treibhausgasemissionen aus anthropogenen Aktivitäten sind zurgeworden, der zu häufigeren und intensiveren Naturkatastrophen, ökologischer Degradation und Verschmutzung von Luft, Boden und Wasser führt.Die zahlreichen Extremwetterereignisse und Katastrophen des vergangenen Jahres waren Warnungen vor der ernsten Lage, in der wir uns befinden. Sie erinnern uns daran, dass wir schneller handeln und die wirtschaftliche Entwicklung von der Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen abkoppeln müssen.Um dies zu erreichen, muss die Weltwirtschaft von einem linearen „Nehmen, Herstellen, Entsorgen“-Modell zu einemmit „Verzichten, Wiederverwenden, Wiederaufbereiten und Recyclen“ übergehen. Als eines der größten Handels- und E-Commerce-Unternehmen weltweit spielt die Alibaba Group eine wichtige Rolle bei der Unterstützung dieses Übergangs., die seit 20 Jahren unverändert geblieben ist, ist es, den globalen Handel weltweit zu vereinfachen. Heute hat diese Mission einen neuen Stellenwert erhalten, und wir sind stolz darauf, dass wir versuchen, die größten gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.In unserem gesamten Ökosystem wollen wir nicht nur die Lebensqualität der Konsumenten durch einen einfachen Zugang zu Waren und Dienstleistungen verbessern, sondern auch Unternehmen – von kleinen Start-ups bis hin zu großen multinationalen Konzernen – dabei unterstützen, sich nachhaltig zu entwickeln und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen zu verringern.Ausgehend von dieser Prämisse hat sich die Alibaba Group verpflichtet, derbeizutreten, um zur Begrenzung des globalen Temperaturanstieges auf 1,5°C beizutragen. Hierfür haben wir uns neue kurz- und mittelfristige Ziele zur Klimaneutralität gesetzt.Alibaba hat sich verpflichtet, bis 2030 in den betriebsinternen Abläufen – definiert als– Klimaneutralität zu erreichen. Hierfür werden wir Veränderungen an unseren Unternehmenseinrichtungen und Fahrzeugen vornehmen sowie unsere Strom- und Wärmeversorgung neu denken.Wir werden auch mit unseren vor- und nachgelagerten Partnern in der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um diebis 2030 um 50 Prozent zu senken – definiert als. Mithilfe unserer Innovationskraft werden wir den Einsatz sauberer Energie erhöhen und die Energieeffizienz verbessern. Neben anderen Initiativen werden wir Pläne für ein umweltfreundliches Lieferantenmanagement mit Anreizmechanismen einführen, um eine breite Nutzung zu fördern. Alibaba Cloud hat sich zudem verpflichtet, bis 2030 zu 100 Prozent mit sauberer Energie zu arbeiten. Das wird jedoch nicht einfach. Scope 3 ist in der Regel am schwierigsten zu messen und setzt eine genaue Datenerfassung voraus. Daher werden wir unser technologisches Know-how sowie das Engagement unserer Teams ausbauen, um diese Herausforderungen zu meistern.Schließlich – und das ist einzigartig für Alibaba - haben wir eine Möglichkeit erkannt, um die Grenzen unserer Scopes 1, 2 und 3 zu erweitern und zu prüfen, wie wir durch technologische Innovationen und neue Geschäftsmodelle emissionsreduzierende Verhaltensweisen fördern können.Zu diesem Zweck leisten wir Pionierarbeit mit dem Konzept "". Dieses bezieht sich auf die Emissionen, die von einem breiteren Spektrum von Beteiligten in unserem Ökosystem verursacht werden. Auf Tmall, Alibabas chinesischsprachigen Business-to-Consumer-Marktplatz, umfasst Scope 3+ beispielsweise die Gesamtemissionen von Lieferanten, Händlern und Kunden, einschließlich der Tätigkeiten, welche sowohl durch die Produkte und Dienstleistungen von Alibaba gestützt werden als auch alle weiteren Tätigkeiten.Wir glauben, dass dies eine wichtige Rolle bei der Erreichung des 1,5°C-Ziels des Pariser Abkommens spielen wird, und haben dasins Leben gerufen. Dieses Projekt wird unsere unterschiedlichen Plattformen nutzen, um bis 2035 eine Reduzierung der CO-Emissionen um 1,5 Milliarden Tonnen in unserem Scope 3+ zu erreichen.Wir sind der festen Überzeugung, dass Scope 3+ eine natürliche Erweiterung der bisherigen Scopes ist. Er fordert uns heraus, schärfer nachzudenken und mehr zu tun, derist jedoch wesentlich größer. Dabei werden Technologien eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, unsere Ziele zu erreichen und langfristige Verhaltensänderungen zum Wohle unseres Planeten voranzutreiben.Die Emissionsintensität wird gemessen als gesamte Treibhausgasemissionen geteilt durch den Jahresumsatz.