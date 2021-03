Im vergangenen Jahr haben viele Menschen ihre Gärten wiederentdeckt und ihre Pflege in den Mittelpunkt gestellt. Davon konnte auch Bosch mit seinen Bau- und Gartengeräten profitieren, die Verbraucher kauften die Geräte dabei aber auch in vielen Fällen online von der Gartenbank oder der eigenen Couch aus. Profitiert haben von dem Online-Boom auch noch viele andere Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, einige von ihnen reagieren nun mit Umstellungen in den jeweiligen Führungsebenen, diesmal sind es Zalando und die Metacrew Group. Weitere erfreuliche Online-Zahlen aus den USA meldet Adobe mit dem Digital Economic Index. Die aber immer wieder durch die vielen Transfers im E-Commerce gefährdeten Kundendaten will Kalifornien nun mit einer Verschärfung des entsprechenden Gesetzes besser schützen. Dabei müssen die entsprechenden Prozess des Umgangs mit den Kundendaten genau beobachtet werden, denn in Zukunft ist ein verstärkter Einsatz der Künstlichen Intelligenz zu erwarten.

Mehr lesen