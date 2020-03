Coronakrise

Handelsexperte Planer: "Kein Unternehmer ist jetzt handlungsunfähig"

Der Retail-Analyst Boris Planer über Management in der Coronakrise, Notwendigkeiten im Onlinegeschäft, warum ein guter Facebook-Auftritt jetzt Gold wert ist - und was in den Läden passiert, wenn alle Türen wieder geöffnet werden dürfen. Mehr lesen