Ob in Erfurt, Stuttgart oder Berlin – Warenhäuser öffnen wieder vom Keller bis zum Dach. In Leipzig oder Nürnberg dagegen bleiben die Schotten dicht oder nur für 800 Quadratmeter dezent geöffnet. Diese unterschiedlichen Entscheidungen je nach Bundesland sind ein Elend für den Einzelhandel und die Bürger Jetzt geht die Salamitaktik in die nächste Runde – die Ministerpräsidenten beraten.

