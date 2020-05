Was für ein turbulenter Tag in Bayern. Der Verwaltungsgerichtshof hat der KaDeWe Group Recht zugesprochen. Doch es wäre nur ein theoretischer Erfolg geblieben, wenn plötzlich nicht die Landesregierung in Sachen großflächiger Einzelhandel kompromissbereit geworden wäre. Wenn man in diesen Zeiten von Freude reden will, dann kommt Videochatanbietern auf, die gefragt sind wie nie. Vermutlich nicht nur um zwischenmenschelich Kommunikation zu fördern, baut Facebook sein Angebot deutlich aus.

