Ebay bietet Zahlungsaufschub an

In diesen Tagen ist für Händler jede Form der Unterstützung willkommen, die die Liquidität verbessert. Ebay plant, dass gewerbliche Verkäufer, Verkaufsgebühren um 30 Tage aufschieben können. Ein Antrag kann online bis zum 11. April, 8.59 Uhr gestellt werden.



Business Guide Corona-Krise: Wie Sie jetzt an Finanzhilfen kommen Die Corona-Pandemie sorgt für Schräglagen in ganzen Branchen, Krisen in Unternehmen, Arbeitsumfelder verändern sich, Jobs sind in Gefahr. Deshalb bietet etailment Ihnen nun einen digitalen Business Guide, der gezielt und kompakt wichtige Fragestellungen rund um Finanzhilfen, Kredite, Steuererleichterungen, Insolvenzrecht und Kurzarbeit beantwortet. Mehr lesen

Die Plattform bereitet sich auf den Ansturm vor und will bundesweit 350 neue Arbeitsplätze im Bereich Logistik schaffen, berichtete die Mitteldeutsche Zeitung. In den USA kündigte Amazon 100.000 zusätzliche Jobs rund um Zustellung und Logistik an und erhöht zudem bis Ende April den Stundenlohn um 2 US Dollar, in den Euroländern um 2 Euro.Die Wirtschaft hat eine Vollbremsung hingelegt, Verbraucher sind verunsichert. Das Markforschungsinstitut GfK prognostiziert deutliche Konsumeinbrüche. Dem Lebensmitteleinzelhandel hat das Coronavirus (COVID-19) Ende Februar jedoch noch einen Umsatzsprung von +14% im Vergleich zum Vorjahresmonat beschert. Dieser Zuwachs ist vor allem auf Hamsterkäufe in der Kalenderwoche neun zurückzuführen, in der in einzelnen Kategorien ein Umsatzplus von bis zu 200% im Vergleich zur Vorjahreswoche zu verzeichnen war. „Dieser Trend wird auch im März und unter Umständen in den Folgemonaten anhalten. Die ‚Stilllegung‘ des öffentlichen Lebens führt neben Hamsterkäufen auch zu einer Verlagerung des außer-Haus-Konsums in die privaten Wohnungen und Häuser der Haushalte und lässt die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr steigen“ so Dr. Robert Kecskes, GfK-Handelsexperte.Messen fallen aus, Order sind behindert, deshalb hat We Want Shoes, die europaweite B2B-Online-Messe für Schuhe, Taschen und Accessoires ein Soforthilfe-Programm für Marken gestartet. Mode-, Schuh- und Accessoires-Marken können ab sofort und bis zum Ende der kommenden Saison ihre aktuelle Lagerware kostenlos auf den Online-Messen We Want Shoes und The Brand Show.TV präsentieren, um so für Einkäufer sichtbar zu werden.Der stationäre Non-Food-Handel ist geschlossen, und viele entdecken jetzt, dass man ja auch im Internet handeln kann. Doch für ebenso viele ist dieser Kanal auch im Jahr 2020 noch Neuland. Für diese Unkundigen gibt es aber mittlerweile derart viele Tipps, dass Onlineverweigerer keine Ausreden mehr haben dürften. Das Institut für Handelsforschung hat in einer kompakten Form alles aufgeschrieben , was man beachten muss, wenn man ins Netz gehen will. Wer das bereits ist, der wird davon auch nicht dümmer.Es ist einfacher als gedacht, ein Paket zu erhalten und gleichzeitig den aktuell notwendigen Sicherheitsabstand zu anderen Menschen zu wahren. Nach der kontaktlosen Übergabe an der Haustür, folgt diese nun auch im Shop. Wer ab sofort sein Hermes-Paket abholt, muss die Annahme nicht mehr mit seiner Unterschrift quittieren, Ausweis genügt. Damit jeder den Ablauf versteht, gibt’s ein Video