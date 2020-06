Der stationäre Handel hatte sich zuletzt mehr und mehr zum neuen Distanzhandel entwickelt. Nämlich mit Distanz zum Kunden. Jetzt muss er Nähe wieder lernen. Kann das gelingen und wenn ja, wie? Kommunikationsdesigner und Ladengestalter Markus Schwitzke gibt Empfehlungen.

Gallery: Instagram-Pop-up-Store: Social Media zum Anfassen

1 / 7 Mode von und für Yoga-Liebhaberinnen - und andere Sportlerinnen: Heyhoney aus Neetze in Niedersachsen. 1 von 7 Teilen 2 / 7 Treffen und einkaufen: Der Pop-up-Store zog vor allem junges Publikum an. 2 von 7 Teilen 3 / 7 Nachhaltige Mode bietet die erst zwei Jahre alte Marke HeySoho 3 von 7 Teilen 4 / 7 Zehn Unternehmen bestückten den Laden: Der Pflanzenexperte Plant Circle gehörten dazu. 4 von 7 Teilen 5 / 7 Analoge Produkte, digital shoppen: Einkaufen wie im richtigen Laden war hier nicht möglich. 5 von 7 Teilen 6 / 7 Die Community ist zur Stelle: Der Laden wurde offenbar gut besucht. 6 von 7 Teilen 7 / 7 Das stationäre Schaufenster: Der Instagram-Shop hatte Freitag und Samstag voriger Woche geöffnet. (Instagram) 7 von 7 Teilen

Galerie: So inszeniert ein Onliner Fahrräder im Laden

1 / 16 fahrrad.de bietet seine Services vor Ort in insgesamt fünf ausgewählten deutschen Städten direkt an: Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg und Dortmund. (Internetstores) 1 von 16 Teilen 2 / 16 Die Shops bietet ein Sortiment an Bikes und Zubehör an. Kunden können sich beraten lassen und den Werkstatt-Service nutzen. (Internetstores) 2 von 16 Teilen 3 / 16 Am Online-Terminal können sie zudem aus rund 35.000 Produkten von fahrrad.de ihr neues Bike, Zubehörteil oder Kleidungsstück auswählen und direkt nach Hause oder in den Store (Pick-up-in-Store) liefern lassen. (Internetstores) 3 von 16 Teilen 4 / 16 Auch Fahrrad-Kunden möchten die Vorzüge des Online-Shoppings, das direkte Produkterlebnis sowie die Services des stationären Handels zusammen erleben. (Internetstores) 4 von 16 Teilen 5 / 16 Alle Fahrräder können vor Ort getestet werden. (Internetstores) 5 von 16 Teilen 6 / 16 „Mit unserer Strategie, die auf einem selektiven Multichannel-Ansatz aufbaut, wollen wir nicht nur das Einkaufserlebnis verbessern, sondern auch Vorreiter im Fahrradmarkt sein“, sagt Kai Ehlers, Director Multichannel bei Internetstores. (Internetstores) 6 von 16 Teilen 7 / 16 Neue Standorte? Der Fokus liegt auf einer selektiven Standortauswahl, unterstützt von Online-Datenerhebungen mit entsprechend großem Einzugsgebiet. (Internetstores) 7 von 16 Teilen 8 / 16 Internetstores betriebt in 14 Ländern rund 40 digitale Fachhändler, darunter fahrrad.de, Brügelmann, Bikester, Probikeshop, Campz sowie Addnature (Internetstores) 8 von 16 Teilen 9 / 16 Zum Angebot von Internetstores gehören auch Eigenmarken (Internetstores) 9 von 16 Teilen 10 / 16 Internetstores gehört zur SIGNA Sports United Gruppe (Internetstores) 10 von 16 Teilen 11 / 16 Neben den eigenen fünf Standorten von fahrrad.de wird das Angebot durch ein deutschlandweites Netzwerk von aktuell über 80 Service-Partnern ergänzt. (Internetstores) 11 von 16 Teilen 12 / 16 (Internetstores) 12 von 16 Teilen 13 / 16 (Internetstores) 13 von 16 Teilen 14 / 16 (Internetstores) 14 von 16 Teilen 15 / 16 (Internetstores) 15 von 16 Teilen 16 / 16 (Internetstores) 16 von 16 Teilen

Gallery: Die Läden der Onliner

1 / 9 Das war der Anfang: In Seattle ging alles los mit den Läden von Amazon Go. (Amazon) 1 von 9 Teilen 2 / 9 Einkaufen der Zukunft? Vielleicht: Der Bonprix-Laden auf der Hamburger Mönckebergstraße funktioniert nur noch per App und Smartphone. (Bonprix) 2 von 9 Teilen 3 / 9 Ganz in Weiß: Einzigartig soll das Sortiment sein, verspricht der Modehändler Edited. Das Geschäft in München sieht zumindest schick aus. (Edited) 3 von 9 Teilen 4 / 9 Im Möbelhaus: Auch Home24 kann es stationär. Acht Showrooms gibt es derzeit in Deutschland, der neunte ist in Wien. (Home24) 4 von 9 Teilen 5 / 9 Das Haus der guten Dinge: „Es ist schwer, unseren Sortimentsmix zu kopieren“, sagt Manufactum-Chef Max Heimann. Wer hier kauft, kauft etwas Langlebiges. Die jüngste Filiale des Multichannel-Händlers ist in Hannover. (Manufactum) 5 von 9 Teilen 6 / 9 Mit Durchblick: Mister Spex hat bewiesen, dass man Brillen auch online verkaufen kann. Jetzt beweist Mister Spex, dass ein Onliner auch das stationäre Geschäft beherrscht. Neun Läden gibt es mittlerweile, das Bild zeigt Laden Nummer zwei in Berlin-Steglitz. (Mister Spex) 6 von 9 Teilen 7 / 9 Auf die Fläche: Notebooksbilliger.de hat 2010 in München seinen ersten Laden eröffnet, fünf gibt es mittlerweile, im Bild ist die Hamburger Filiale. Am 6. April wird in Dortmund Store Nummer sechs aufgeschlossen. (Notebooksbilliger.de) 7 von 9 Teilen 8 / 9 MyToys-Filiale in Wildau in Brandenburg. "Meiner Meinung nach besteht die Zukunft des Handels aus einem Kanalmix aus online und offline", sagt der Chef des Spielwarenhändlers, Oliver Lederle. 17 Läden von MyToys gibt es mittlerweile- (MyToys) 8 von 9 Teilen 9 / 9 Die Drehscheibe für Mode: Zalando hat für das Onlinegeschäft große Ziele. Stationär gibt es in Hamburg einen Beauty-Laden sowie Outlets in Berlin (foto), Frankfurt/Main, Köln, Leipzig und Hamburg. Bis zum Jahr 2020 sollen mit Münster, Stuttgart, Hannover, Mannheim, Ulm und Konstanz sechs weitere Städte erschlossen werden. (Zalando) 9 von 9 Teilen

Raus aus der gegenseitigen Distanz und Gewinnoptimierung! Hin zu mehr Gemeinsinn und Nähe. Markus Schwitzke

Bildergalerie: Adidas - Flagship-Store mit High-Tech

1 / 6 "Adidas LDN ist unser bislang digitalster Store, mit dem wir Konsumenten ein bisher nie dagewesenes Einkaufserlebnis bieten", jubelt Roland Auschel, Adidas-Vorstandsmitglied verantwortlich für Global Sales. (Adidas) 1 von 6 Teilen 2 / 6 Das neue Store-Design umfasst eine Reihe von Services, die mit der adidas App verknüpft sind. (Adidas) 2 von 6 Teilen 3 / 6 Der Bereich ‚The Base‘ ist mit LED-Monitoren und einem Bodenbelag ausgestattet, mit dem sich auf Knopfdruck die Stimmung im Store beeinflussen lässt. (Adidas) 3 von 6 Teilen 4 / 6 Auf vier Etagen präsentiert adidas LDN das Beste von adidas aus Sport und Style. (Adidas) 4 von 6 Teilen 5 / 6 Die digitalen Innovationen werden ergänzt von einer Reihe individueller Services. (Adidas) 5 von 6 Teilen 6 / 6 Der Store verfügt über mehr als 100 digitale Touchpoints. (Adidas) 6 von 6 Teilen

Früher waren Mode- und Kaufhäuser Platzhirsche. Institutionen, die ganze Städte mit ihrem Warenangebot in Bezug auf Konsum und Lifestyle beeinflussten. Solche Geschäfte sowie die seinerzeit aufkommenden Mono-Label-Stores dominierten spätestens seit den 80er Jahren unser aller Kaufverhalten, in Fußgängerzonen wie Shopping Centern. Sie gaben den Takt vor. Alternativen waren rar gesät und konnten an einer Hand abgezählt werden. Unter ihnen: die Distanzhändler, deren Sortiment man durch die Bestellung per Katalog beziehen konnte.Technologisch weiterentwickelt und fortgesetzt hat sich dieses Geschäftsmodell laut Wirtschaftslexikon in Form des Online-Handels. Jedoch scheint sich diese Entwicklung mit Covid19 komplett umgekehrt zu haben: In Zeiten der sozialen Distanzierung, des Lockdowns und der neuen Hygieneregeln wird das Ladenlokal, der klassische Point of Sale, zum eigentlichen Distanzhandel.Das Schweigen der Läden: Wie tragisch, dass der stationäre Handel durch diese Maßnahmen quasi zum Stillschweigen verdammt war und damit vielfach aus unserem Alltag verschwand. Für mehrere Wochen gab es schlicht und ergreifend keine Möglichkeit mehr, diese Händler zu erleben. Was bleibt, ist die Sorge, dass wir sie aufgrund von Insolvenzen oder Geschäftsaufgaben, aber auch durch ein verändertes Kauf- und Konsumverhalten teilweise nicht mehr erleben werden.Ein Verwandlungsprozess im Einzelhandel, der nicht neu ist, und der schon vor dem Virus schleichend voranschritt! Aber wie lässt sich dieser weiter verhindern? Was muss sich ändern? Was lernen die Händler aus den letzten Wochen der Schließung und wie kommt man aus dieser Distanzierungsfalle heraus?Die erste Erkenntnis ist einfach und längst überfällig: Ich brauche mehr als nur einen Vertriebskanal. Händler, die in den Online-Handel investiert oder Allianzen geschlossen hatten, waren auch in Zeiten der Schließung mit ihrem Angebot weiterhin verfügbar. Und das mit hohen Zuwachsraten! Auch wenn diese den einstigen stationären Umsatz nicht kompensieren konnten, so wurden doch neue Kunden gewonnen. Der Kontakt brach nicht ab! Klar ist, dass es hierbei um ein völlig anderes Einkauferlebnis geht.Die Herausforderungen, die hier zum Erfolg führen, sind die perfekte Logistik, direkte Auffindbarkeit und Verfügbarkeit sowie höchster Komfort für den anspruchsvollen Kunden. Aber auch die Alleinstellung in Positionierung und Angebot. Sinnliches Erleben oder Inspiration stehen hier dagegen auch weiterhin nicht im Mittelpunkt. Letzteres sollte den stationär geprägten Händlern weiterhin Hoffnung machen!Mit jedem Vertriebskanal geht auch ein Kommunikationskanal einher. Als Händler muss ich ein eigenes Sendungsbewusstsein schaffen, das über Aktionen wie „2 für 1“ und auch über den physischen Laden hinausgehen. Das Internet hat eine Demokratisierung der Kommunikation und Botschaften ermöglicht, mit allen Vor- und Nachteilen. Mit den selbstverständlichen Bespielen wie Website oder Social Media gebe ich Einblicke, bleibe in Erinnerung, schaffe Anreize und Nähe – auch in Zeiten der Distanz! Es entstehen neue Geschäftsmodelle und Services.Die zweite Erkenntnis geht tiefer. Sie erschüttert einen Grundgedanken, der Motor vieler Branchen, vor allem aber des Modehandels ist: das Mehr! Die Menschen befreien sich aus Überzeugung (oder Not) von dem Diktat der Mode, der kurzlebigen Trends und den wöchentlich getakteten Teilkollektionen! Wir werden erwachsener und sind vielfach bestinformierte Kunden.Wir haben in diesen Wochen eine Entschleunigung erlebt, die viele Menschen auch als Befreiung vom Konsum empfunden haben!Wir wollen keine Konsumenten, Verbraucher oder Endkunden sein!Der ganze Handel muss seine Haltung und den Umgang mit uns Menschen überdenken!Er muss an dem Wir, an Mehrwerten vor allem aber an der Relevanz seines Angebots, der Produkte, seiner Geschichte arbeiten!Denn auch das gab es in Zeiten des Lockdowns: Solidarität, die Sorge um meinen Lieblingshändler oder -gastronomen. Die Sehnsucht nach dem Rauskommen, Bummeln und Lustkauf war spürbar. Auch das sollte ich als Händler verstehen, in mein Selbstverständnis integrieren und als sich lohnendes Ziel formulieren.Wir müssen anfangen, andere Ansprüche zu formulieren und anders zu kommunizieren. Wir sollten Lieblingsorte schaffen wollen, die mit mir sprechen. Die eine Botschaft haben und Begegnungen mit Gleichgesinnten ermöglichen!Und die Preiskommunikation durch Kommunikation mit Mehrwert ersetzen!Räume und Orte haben so viel mehr Potenzial als nur mit Ware und Preisschildern vollgestellt zu werden. Und ja, nach der Schockstarre werden auch diese Läden wieder eine natürliche Frequenz und Sichtbarkeit haben, die wir nutzen sollten!Aber das Angebot, der Inhalt und die Kommunikation muss sich ändern!Persönlich brauche ich einen anderen Tiefgang, Transparenz, Vertrauen in die Notwendigkeit und die Daseinsberechtigung des Angebots. Ich suche nach Beratung und nicht nach Verkaufsgesprächen. Nach Produkten aus der Region, nach Qualität, nach Geschichten, nach echter Innovation, den schönen Dingen oder nach etwas, das mir das Leben erleichtert. Auf keinen Fall aber nach etwas, das einfach nur den weltweiten Müllberg vergrößert und mein Konto auffrisst.Natürlich suche ich auch nach Erlebnissen, nach Sinnlichem, nach Interaktion und nach dem Überraschenden. Ich suche Händler, die für mich da sind: Die mich als Mensch in den Mittelpunkt stellen! Keine Händler, die mich zu etwas verführen wollen. Ich möchte das Gefühl loswerden, dass der Händler nur irgendetwas an mich loswerden möchte, um wieder Platz für neue Ware zu schaffen.Und neben all den Herausforderungen ist doch eine positive Erkenntnis, die wir in den ersten Wochen von Covid19 gelernt zu haben scheinen: Vermeintlich schnöde Produkte wie Toilettenpapier, Nudeln oder Hefe haben ihren Wert! Genauso wie die eigene Lieferkette, Direktvertrieb, persönliche Beziehungen zu Händlern und die häusliche Speisekammer Sicherheit geben können! Oder dass neben all den Pflegekräften und Medizinern auch Mitarbeiter in Supermärkten, Apotheken, Bäckereien usw. „systemrelevant“ und damit wahre Helden sind!Wir alle brauchen eine andere Haltung. Raus aus der gegenseitigen Distanz und Gewinnoptimierung! Hin zu mehr Gemeinsinn und Nähe. Wir müssen das Miteinandersprechen und -zuhören wieder lernen und Orte sowie Persönlichkeiten schaffen, die man nicht so einfach aus unserem Leben wegschließen kann!Ich persönlich möchte kein zweites Schweigen der Händler erleben.