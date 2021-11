Zwei Meldungen aus den USA, die illustrieren, welche Dimensionen die Lieferketten-Probleme mittlerweile angenommen haben: 1) Der Transport eines Standard-Containers mit Möbeln aus Asien in die USA sei fünfmal teurer als 2019, so Businessinsider.com – und das bedeute, dass die Versandkosten den Wert der Möbel erreichen. 2) In den Containerhäfen von Los Angeles und New York/New Jersey summiert sich der Leerlauf der LKW-Fahrer 2021 bisher auf satte 50 Jahre. Was für ein denkwürdiges Jahr.

