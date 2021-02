Lockdown, Zutrittsbeschränkungen, Hygienevorgaben, zweiter Lockdown: Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der stationäre Einzelhandel mit angezogener Handbremse unterwegs - oder ganz zum Stehen gekommen. Um mittelfristig nicht auf der Strecke zu bleiben, sollten klassische Retailer ihr Geschäft zügig neu ausrichten. Wie integrierte Prozesse und datenbasierte Erkenntnisse dabei helfen, erklärt Christian Mehrtens, Leiter des Mittelstands- und Partnergeschäfts bei SAP Deutschland.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IMAGO / Shotshop

Mangelnde Transparenz macht Händlern zu schaffen

Über den Autor © SAP Christian Mehrtens verantwortet seit August 2017 das Mittelstands- und Partnergeschäft bei SAP in Deutschland und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Zu seinen Schwerpunkten zählt der Ausbau des Partnernetzwerks im Cloud-Umfeld. Zuvor war Mehrtens Senior Director Commercial Channel and Midmarket Sales für Deutschland und Österreich bei HP. Erfahrung im Software-Markt sammelte er bereits in seiner früheren Zeit als Mitglied der Geschäftsleitung für die Microsoft Schweiz GmbH.

Business Intelligence bringt Durchblick



© Piekfeine Brände Digitalisierung Bremer Lotsen helfen Händlern im digitalen Universum Ist es Aufgabe der Kommunen, dem stationären Handel bei der Digitalisierung zu helfen?Es schadet jedenfalls nicht, ganz im Gegenteil: In Bremen helfen Digitallotsen Geschäftsleuten bei der Profilierung. Und tragen so zum Überleben der Läden in der City bei. Wir haben mit der Unternehmerin Birgitta Schulze van Loon über das Konzept gesprochen. Mehr lesen

Bestandsinformationen in Echtzeit

© IMAGO / Future Image

Detaillierte Analyse der Beschaffungsprozesse

© IMAGO / Imaginechina-Tuchong

Mehr Transparenz im Lager



© imago images / Alexander Limbach Digitalisierung Keine Angst vor künstlicher Intelligenz im Kundenservice Der Umsatzschub, den der Onlinehandel durch die Corona-Pandemie erfahren hat, bringt Herausforderungen speziell für den Kundenservice mit sich: Hohe Ticketvolumen, wie sonst nur zu saisonalen Hochzeiten, sind für regulär besetzte Support-Teams kaum handhabbar. Lange Wartezeiten und ein negatives Nutzererlebnis sind die Folgen. Sarah Al-Hussaini, Mitgründerin des Start-ups ultimate.ai, erklärt, wie künstliche Intelligenz im Kundenservice helfen kann, Anfragen zu bewältigen, Kunden zufriedenzustellen und zu halten. Mehr lesen



© Ralf Kleinlein / dm drogeriemarkt Digitalisierung Wie smart dm Drogeriemarkt inzwischen in den Filialen ist Im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive haben nun alle Filialmitarbeiter von dm Drogeriemarkt Smartphones, um selbst besser informiert zu sein und die Kunden besser zu beraten. Wir haben nachgefragt, wie es läuft. Mehr lesen



© shangarey - fotolia.com Marketing Wie die Analyse nach Kundensegmenten den ROI von Mailings steigert Moderne Werbewirkungsforschung ist in der Lage, den Erfolg von Werbemaßnahmen sehr genau zuzuordnen. Methoden wie die RFM-Analyse helfen Onlinehändlern zudem im Vorfeld, die Kundengruppen zu identifizieren, die am wahrscheinlichsten auf eine Marketing- oder Werbemaßnahme reagieren. Mehr lesen

Mittelständische Einzelhändler glänzen oft mit erstklassigem Service wie persönlicher Beratung, unkompliziertem Umtausch oder einem Stammkundenbonus. Auch deshalb haben sie bei vielen Kunden traditionell die Nase eigentlich vorn. Doch die Konkurrenz holt auf - nicht erst seit Corona.Auch Handelskonzerne und E-Commerce-Händler punkten beim Konsumenten inzwischen mit passgenauen Angeboten und personalisierten Services. Die Basis dafür liefern Analysen der Nutzer- und Produktdaten.Sie stellen nicht nur die Weichen zu einer höheren Kundenzufriedenheit, sondern ermöglichen auch, Bestände und Abverkäufe punktgenau im Blick zu halten.Genau das ist für kleine und mittelständische Händler eine immense Herausforderung. Zumal viele von ihnen ihre Produkte inzwischen auch im eigenen Webshop oder über Online-Marktplätze verkaufen und an unterschiedlichen Orten lagern.Das erschwert den Durchblick. Die Folge: Ware wird neu bestellt, obwohl sie noch vorrätig ist, Retouren laufen aus dem Ruder, die Beratungsqualität leidet - ganz einfach, weil Verkäufern die Zeit dafür fehlt.Das zeigt, wie groß der Handlungsbedarf ist. Immerhin warnt der Handelsverband Deutschland (HDE) schon lange, dass mittelständische Händler künftig auf der Strecke bleiben könnten . Insbesondere bei der Digitalisierung seien sie weitgehend abgehängt, so der Verband.Und seit Beginn der Corona-Pandemie geht die Schere weiter auseinander. Qualifizierte Implementierungs- und Beratungspartner können mittelständischen Händlern dabei helfen, sie wieder zusammenzubringen. Sie kennen die Schmerzpunkte des stationären Einzelhandels.Die wichtigsten Zutaten für das Erfolgsrezept des Einzelhandels sind zuverlässige Echtzeit-Informationen. Eine aussagekräftige Datenbasis samt intelligenter Analyse schafft dafür die Grundlage.Denn nur wer Kundenwünsche und Kaufverhalten kennt sowie Lieferkette und Warenbestände mittels Data Analytics stets im Blick hat, kann sich gegen die Konkurrenz behaupten.Heißt konkret: Mittelständische Einzelhändler kommen nicht länger um technologiegetriebene Prozesse wie Business Intelligence (BI) herum.Trotzdem scheuen viele von ihnen nach wie vor den vermeintlich hohen Implementierungsaufwand, die damit verbundenen Investitionskosten sowie die Komplexität einer BI-Lösung.Zumal es mit der bloßen Einführung der Software längst nicht getan ist. Man muss auch wissen, welche Daten ausgewertet werden sollen und wie sie sich zusammenführen lassen. Laut einer Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft scheitern 50 Prozent der Einzelhändler genau daran.Daten- und Analyselösungen wie ein cloudbasiertes Data Warehouse bieten einen Ausweg aus dem Dilemma. Solche Data-Management-Plattformen ermöglichen auch kleinen und mittelständischen Unternehmen, Daten in Echtzeit zu analysieren.Dafür vereinen sie sämtliche Datenquellen in einer Lösung. Damit wissen zum Beispiel Filialleiter stets um den aktuellen Bestand im eigenen Geschäft, in Nebenfilialen und im Webshop - und können so ausverkaufte Ware mit einem Klick in die eigene Filiale ordern.Um Lagerstandorte und Procurement-Prozesse besser im Blick zu behalten, gibt es verschiedene Cloud-Lösungen und Partner-Add-ons, die Unternehmen schnell und einfach in ihre IT-Systemlandschaft integrieren können.So lassen sich Daten- und Analyselösungen beispielsweise mit speziellen Komponenten für das Beschaffungswesen oder die Steuerung des Warehouse-Managements problemlos erweitern. Sie bieten etwa einen sofortigen Überblick und eine detaillierte Analyse der Beschaffungsprozesse.Händler haben damit wichtige Steuerungskennzahlen wie Einkaufsvolumen, Bestellwerte oder Preise in Echtzeit zur Hand.Drohen Engpässe bei bestimmten Produkten, werden sie automatisch alarmiert. Sie können erforderliche Gegenmaßnahmen rechtzeitig einleiten und so verhindern, dass der Konsument zur Konkurrenz abwandert.Während ein cloudbasiertes Data Warehouse unterschiedliche Daten zusammenführt, lassen sich mit Add-ons aus den Rohdaten im Handumdrehen fundierte Erkenntnisse gewinnen - und damit eine Vielzahl an Werkzeugen, um im Kampf um die Gunst des Kunden auch künftig am Ball zu bleiben.Denn die vordefinierten Kennzahlen erleichtern nicht nur eine zuverlässige Lagerüberwachung. Die KPI helfen auch, saisonale Personaleinsätze passgenau zu planen, Kommissionierungsabläufe zu optimieren und die Liefer- und Termintreue einzelner Geschäftspartner zu überprüfen.