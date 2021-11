Der Zahlungs- und Shoppingdienstleister bietet in der Klarna-App neue Features, die ihm sicherlich einige Marktanteile bescheren werden.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Eine E-Commerce-App für alles – fürs Shoppen, Bezahlen, die Sendungsnachverfolgung oder die Retouren-Verwaltung – das soll aus der Klarna-App werden. Die neue "All-in-one-App", wie die Verantwortlichen des Zahlungs- und Shoppingdienstleisters sie nennen, soll es den Kunden ermöglichen, in allen Online-Shops einzukaufen und darüber hinaus Artikel zu speichern, Benachrichtigungen über Preissenkungen zu erhalten, Treuepunkte zu sammeln und an Live-Shopping-Events teilzunehmen. Weitere Add-ons von Drittanbietern werden nach Angaben von Klarna in Kürze folgen.

Neu ist auch, dass alle Zahlungsmethoden von Klarna in jedem Online-Shop anwendbar sind, auch bei Nicht-Klarna-Partnern. Dies gilt auch für die "Später-zahlen-Möglichkeiten", unter anderem durch eine virtuelle Einmalkarte, die in jedem Online-Shop genutzt werden könne. Zu den Features gehört zudem eine Ausgabenübersicht und eine monatliche Budgetierung.

"Die Menschen suchen nach einfachen Lösungen, die während des Online-Einkaufs ihre spezifischen Bedürfnisse an einem Ort erfüllen", kommentiert Sebastian Siemiatkowski, CEO von Klarna, die Neuerungen. Wenn immer zwischen mehreren Apps gewechselt werden müsse, sei dies für Konsumenten frustrierend. Zudem solle "niemand Kreditkartengebühren oder hohe Zinsraten bezahlen" müssen.