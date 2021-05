Amazon ist nie Mainstream geworden, sagt Christian Otto Kelm. Stattdessen hat sich der Marktplatz zum größten Tummelplatz für Endkunden - ohne die liebevolle Zuneigung der wirklich großen Hersteller und Marken - entwickelt. Der Etailment-Experte beobachtet, dass Amazon in den Augen vieler nur noch ein Investitionsobjekt oder Hilfsmittel für Marktschreier ist. In diesem Gastbeitrag geht er der Frage nach, warum ein Amazon-Hype den nächsten jagt - während die wahren Chancen von vielen nicht genutzt werden.





Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IMAGO / CTK Photo

Was ist da schiefgegangen?

Über den Autor

Christian Otto Kelm, VP Product der AMALYZE AG , zuständig für die strategische Weiterentwicklung des Tools, ist einer der Experten für Amazon und Amazon SEO in Deutschland. Beim Gaming-Zubehör-Hersteller Speedlink baute er Amazon als Kanal auf, später war er für die Amazon-Agentur factor-a und den Amazon-Händler KW Commerce tätig. Er ist Buchautor und unterstützt Seller und Vendoren im Umgang mit Amazon - sowohl beratend als auch operativ - frei nach dem Motto "Hilfe zur Sebsthilfe". Er schreibt regelmäßig als Etailment-Experte.

Wo sind die großen Amazon-Kampagnen?

© IMAGO / Chris Emil Janßen

Der neue Trend: Business verkaufen



© imago images / Panthermedia Handelstrends 2030 Megatrend Plattformen: Chance oder Bedrohung? Zweifelsohne: Plattformen sind das Phänomen im Onlinehandel, das zu den größten Markt- und Wettbewerbsveränderungen führt. Der HandelsMonitor Mega-Trends 2030+ prognostiziert für Online-Marktplätze weiteres Wachstum. Doch ist das Fluch oder Segen für Händler? Dieser Frage geht Gastautorin Hanna Schramm-Klein nach. Mehr lesen

Viel Geld führt nicht zu Mainstream

28% der Amazon-Käufe dauern nur drei Minuten

Fehlverhalten von Wenigen wirkt abschreckend

Großkonzerne belächeln die Jagd nach dem schnellen Geld

Etailment-Expertenrat

Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.

Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft.

Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter In unserem Gastautoren-Club "Etailment-Expertenrat" schreiben von der Redaktion ausgewählte Autoren im Wechsel über den digitalen Handel von heute und morgen.Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft.Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter "Etailment Expertenrat"

Nichts skaliert, nur weil man ein "E" davor setzt



© imago images / Levine-Roberts Marktplatz Google Shopping startet Gegenangriff auf Amazon Gestern hat Bill Ready, President Commerce bei Google, weitreichende Änderungen bei Google Shopping avisiert. Bereits ab der nächsten Woche wird es in den USA kostenfreie Google Shopping Einträge geben. Im Laufe des Jahres sollen diese kostenfreien Google Shopping Einträge dann global zur Verfügung stehen. Was sind die Folgen? Mehr lesen



© Pixabay Morning Briefing Knuspr, Weihnachtsbäume, Sorgfaltspflicht, Baur Gruppe, Amazon, Paysafe, Ebay Ads, Kundenbewertungen Das Jahr ist zwar gerade erst vier Monate alt und die Unsicherheit, wie es weiter gehen wird, ist riesig. Ob im Sommer die Fußball Europameisterschaft und später die Olympischen Spiele stattfinden können, ist mehr als fraglich, doch für den Handel wären sie ein Segen. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie von Ebay Ads, nach der die vergangenen Großereignisse einen Schub für das Konsumverhalten auslösten . Diese Chance verpasst Knuspr im Rhein-Main-Gebiet, denn der Einstieg des E-Food-Händlers in die Region erfolgt erst im November. Aber immerhin passt es für die Weihnachtssaison, in der der Handel dann mit einem neuen Siegel für Weihnachtsbäume werben kann. Mehr lesen



© iStock/DNY59 Amazon Schmutzige Tricks und Betrug Auf dem Amazon-Marktplatz wird mit immer härteren Bandagen gekämpft. Händler kopieren, täuschen, sabotieren, bedrohen und erpressen Konkurrenten - und bestechen sogar Konzernmitarbeiter. Im Krieg auf der Plattform sind Amazons eigene Regeln zur ultimativen Waffe geworden. Mehr lesen

Alle denken, Amazon bleibt nicht ewig und alle warten auf das Scheitern. Schon acht Jahre lang schaue ich mir die Suche nach Ausreden an, warum man Amazon nicht machen muss.Acht Jahre voller Ausreden, warum man bloß nicht beginnen sollte, Produkte zu platzieren, wo Kunden sind. "Warum Pinterest anfangen?", "Da kommt doch eh noch ein Hype", "Wir arbeiten noch an unserer MySpace-Seite" oder dem "Firmenprofil für Xing"...2021 wird es nicht besser - "Jetzt kaufen doch eh die Großen alles auf." "Außerdem wird Amazon doch sowieso bald zerschlagen."Was ging da in den letzten Jahren schief und warum wird Amazon nie Mainstream werden? Warum bezeichnen sich nur Google-SEOs als SEOs und warum haben die selten Ahnung von Amazon? Warum machen große Agenturen Amazon nicht oder nur halbherzig nebenbei?Und wo ist die Lobby für Amazon? Wo sind Adrian Hotz und Alexander Graf als große Amazon-Fans der ersten Stunde hin? Wo ist die gesamte Multichannel-Fraktion hin? Sind nur noch die SUHR-Schreihälse da draußen?Am Ende dreht sich alles um Zahlen. Nicht um das eigentliche Kerngeschäft, sondern nur um die Größe und Handlungen von Amazon . Ein schönes Ökosystem rund um Amazon? Richtig groß das ganze System aus Tools, Agenturen, Brokern und allem drum rum ... Doch der Fokus lautet meist Sourcen, Verkaufen, Reich werden. Aus klein mach groß oder gernegroß!Für Hersteller und Marken sind das jedoch absolut nicht die Kernprobleme. Tupper, Vorwerk, Birkenstock, Nike und viele mehr leben in einer Welt, wo Sätze wie "Ohne Amazon-Strategie hat man keine Marken-Strategie" wie ein schlechter Treppenwitz verpuffen.Dabei hat Amazon als Werbeplattform vielleicht bald mehr Ad-Budget als Facebook oder Google ... aber es ist weiterhin kein Mainstream. Warum Amazon hier erfolgreich ist? Na, die Ansprechpartner werden direkt vom Amazon-Marketing-Team angeschrieben, und die Jahresverhandlungen haben den Part immer drin. Das Geld wird gegeben als Ruhepuls und Amazon kümmert sich darum.Doch auch dieser Werbemittel-Hype führt nicht zum Mainstream. Wo sind die großen Amazon- oder Amazon-DSP-Kampagnen von GroupM und Co? Der Kunde ist da - und kauft immer mehr! Doch die Wahrnehmung fehlt völlig?!Was ist nicht alles Mainstream gewesen laut zig Werbe-Berater-Gurus? Kopiere gute Produkte und klebe deine Marke drauf. Gehe in Nischen. Mach KDP. Mach alles, aber unbedingt mit Werbung. Geh international. Bau eine Marke mit Portfolio. Und was weiß ich nicht alles.Aber das sind allgemeine Hygienefaktoren - das ist nichts Neues für große Marken und Hersteller. Die sind halt so groß, dass ein wenig Amazon-Anteil kein Team rechtfertigt und Aufwände und neue Strategien und Ansätze. Wofür das alles?Das neue Hype-Thema Nummer eins: einfach Business verkaufen. Alles zusammenkaufen, was nicht bei einem Multiple unter 4 nein sagt - aber diese völlig falschen Motive von Skalierung und Geldvermehrung führen nicht zu Lösungen.Ganze zwei Milliarden USD Investitionskapital sind aktuell für Aufkäufe verfügbar , haben Phil Layer und Manuel Siskowski errechnet! Andere sprechen sogar von über 3,5 Milliarden USD . Damit sind wir nur noch irgendein BILD-Trend - aber dafür XXL.Es gab jedes Jahr gefühlt einen neuen Hype - und das brauchen Konzerne und Hersteller nicht. Dabei ist Amazon über Jahre einer der stabilsten und wachsenden Kanäle, aber eben nie Mainstream - zu viele Berichte über Bewertungen und Accountschließungen und angebliche Probleme mit Fälschungen oder darüber, dass Amazon-Eigenmarken gute Artikel kopieren und vieles mehr.Amazon wird gerne als Hilfsmittel für Marktschreier benutzt, aber nicht als das dargestellt, was es ist - Haushaltsnormalität und Grundversorger!Sind wir ganz ehrlich: Amazon ist das Fast Food des E-Commerce. 28% der Käufe sind nach drei Minuten, 50% nach spätestens 15 Minuten durchgeführt. Selbst die Schlange am Drive-in ist manchmal langsamer!Doch wo ist ein Uwe Hamann, dem man vertraut, mit einem einfachen 14-Punkte-Plan? Warum schaut sich keiner freiwillig die kostenlosen Amazon-Kurse auf Youtube an, die vom Anfänger bis zum Amazon-Wissenschaftler alle abholen und bedienen?Wann bieten Universitäten endlich Kurse, die den Bereich Amazon als Ganzes abbilden und eben nicht mal kurz als kleinen Teil des E-Commerce?Der Wandel fehlt, der Hype war ständig da - doch Mainstream entsteht aus Stabilität und dauerhaft guter Zusammenarbeit. Witzigerweise ist Amazon hier selten ein Problem, sondern eher das Fehlverhalten Weniger, egal ob gekaufte Amazon-Daten oder gefakte Bewertungen, die dann pressewirksam nach außen getragen werden.Das schreckt leider ab. Dabei wäre jede Marktplatz- und Plattform-Strategie einfacher, würde man sie kompletter und allgemeiner für alle Kanäle inklusive Amazon angehen.Der Schrei nach schnellem Geld und husch, husch, eigener Marke - ortsunabhängig arbeiten, passives Einkommen ohne Arbeit - hat die Vormacht übernommen und wird natürlich von Großkonzern und Weltmarke belächelt.Damit fand der Hype im falschen Bereich statt und der Strom zog weg vom Mainstream - was bleibt, ist der wohl größte Tummelplatz für Endkunden ohne die liebevolle Zuneigung der wirklich Großen.Das lässt die Türen weit auf für alle agilen Kleinunternehmen und Aufkäufer. Doch dann soll sich bitte am Ende keiner beschweren plötzlich nicht mehr mitspielen zu dürfen!Weil Amazon schlicht nicht Mainstream ist, nutzen viele die Chancen nicht.Digitalisierung ist das Buzzword, welches Amazon locker in die Tasche gesteckt hat. Unilever mit 61% Mehrumsatz im E-Commerce - doch es sind nur 9% gesamt. Folge: Der Konzern hat E-Commerce und Digitalisierung zu einer der fünf "strategischen Optionen" ausgerufen Auch Douglas wird zwar zum Onlinehändler , jedoch müssen hier die Prioritäten auf den Abbau der 500 Filialen gelegt werden. Von Amazon spricht da keiner!Und der Rest interessiert sich für betrügerische Sterne und steigende Aktienwerte. Das ist doch der wahre Mainstream, den jeder nur noch kennt! Geld, Pakete, Kunden und Bewertungen - doch Amazon ist über Jahrzehnte so viel mehr geworden!Die großen Marken und Hersteller haben die Chance so was von verpasst. Mit Anlauf und Ansage rein in die aktuelle Lage. Nichts skaliert, nur weil man ein "E" davor setzt. Alle rufen E-Commerce und E-Autos, E-Währung, E-bay und jetzt haben wir die E-skalierung?