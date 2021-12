In China werden bereits 10% aller Onlinekäufe über Live-Videos getätigt. Am Singles Day, dem Äquivalent zum westlichen Black Friday, macht der größte chinesische Onlinehändler Alibaba etwa 25% des Umsatzes über Live-Streaming-Shopping. Auch in Deutschland ist der Trend angekommen. Immer mehr Unternehmen setzen das interaktive Live-Format ein – darunter Marken wie Tchibo, Douglas oder Otto. Was Liveshopping von Teleshopping unterscheidet und welche Zielgruppen und Produkte dabei im Fokus stehen, beschreibt Jörg Simon, Geschäftsführer von 1-2-3.tv, in einem Gastbeitrag.

