Steckt der Handel in der Midlife-Crisis? Ist die Stadt mehr als Shoppingcenter, Arkaden und austauschbare Fußgängerzonen? Muss die Politik das Primat über die Stadt zurückgewinnen? Der "E-Commerce-Papst" Prof. Dr. Gerrit Heinemann fühlt sich bestätigt, kämpft aber auch mit schlaflosen Nächten, seit COVID-19 seine Prognosen schneller Wirlichkeit werden lässt als ihm lieb ist.

Über den Autor © Gerrit Heinemann Professor Dr. Gerrit Heinemann leitet das eWeb Research Center der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Er gilt als einer der führenden E-Commerce-Experten Deutschlands. Heinemann wurde an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster beim „Marketing-Papst“ Prof. Dr. Heribert Meffert promoviert. Der Mann ist allerdings kein reiner Theoretiker. Er weiß, wovon er redet, denn er verfügt über eine fast 20-jährige Praxiserfahrung im Handel, darunter als Geschäftsführer bei Kaufhof. Er ist Autor und Herausgeber diverser Fachbücher. Zuletzt erschien von ihm und den Consumer-Goods-Spezialisten Thomas Täuber und Mathias Gehrckens „Handel mit Mehrwert - Digitaler Wandel in Märkten, Geschäftsmodellen und Geschäftssystemen“.

Tagtäglich sehen wir, dass die Prognosen, die wir für die nächsten zehn Jahre erstellt haben, in diesem Jahr schon eintreffen. Mit dieser Ereignisbeschleunigung muss man klarkommen.Die E-Commerce-Forscher können sich jedenfalls auf die Schenkel klopfen, aber es zeigt auch sehr deutlich die Verwerfungen. Also, das ist nicht nur Déjà-vu, sondern es kommen auch schlaflose Nächte dazu.So ist es. Das IFH prognostiziert 64.000 Geschäftsaufgaben bis 2030 - die werden sich wahrscheinlich in diesem Jahr schon einstellen. Der HDE, der mit seinen Prognosen immer sehr zurückhaltend ist, geht für 2020 von 50.000 Geschäftsaufgaben aus. Ich wage die These, dass, wenn die Insolvenzmeldepflicht nicht ausgesetzt worden wäre, es wahrscheinlich deutlich mehr geworden wären.Das ist nicht einmal ein Tropfen, höchstens ein Aerosol auf den heißen Stein. Der HDE fordert 500 Mio. Euro, aber ob das 500 Mio. oder 1 Mrd. Euro sind, spielt keine Rolle. Bei 12.000 Städten und Gemeinden kann man runterrechnen, was das pro Stadt bedeutet. Das ist eine Annonce in der Tageszeitung.Ja, der Buchhandel ist sowieso beispielhaft, weil er anderen Branchen immer fünf Jahre voraus ist. Er ist mit dem Schreckgespenst bereits durch, weil er den Nahtod mit E-Book und Amazon bereits durchgemacht hat.Viele Buchhändler haben jedenfalls gesagt, wir wollen nicht sterben, wir wollen leben, und sie haben gezeigt, was man tun muss, um zu überleben. Im Buchhandel gibt es tolle Beispiele.Weil es so veraltet ist, dass ich keinen einzigen Ansatz sehe, wo es einen Vorteil bieten würde. Von 1999 bis 2019 betrug der reale Umsatzverlust bei den Kaufhäusern 42 %. Ich glaube, man kann mit Dinosauriern auch ein Geschäft machen, indem man sie in einen Jurassic Park packt und dafür Eintritt nimmt. Das wäre ein Ansatzpunkt.Abreißen und dafür Wohnraum schaffen, den wir dringend benötigen. Dafür gibt es erste Beispiele. Die Bauministerin von NRW hat das fast genauso gesagt wie ich. In manchen Städten liegt die Leerstandsquote bei 40 %.Man kann nicht verkrampft an einem Hohlkörper festhalten. Die logische Konsequenz für Fußgängerzonen ist sie zurückzubauen und Autos fahren zu lassen. Oder Parks und Grünflächen anzulegen zur Erholung und Klimaverbesserung.Es gibt etwa 320.000 HDE-Mitglieder, aber es gibt viele Handelsformen, die nicht als Einzelhandel betrachtet werden, obwohl es Einzelhandel ist, z.B. Apotheken, Autohändler oder Kioske. Zähle ich alles zusammen, komme ich auf mindestens 400.000 Handelsunternehmen, davon sind 94 % Kleinsthändler.Meine Aussage ist: Von diesen 400.000 Händlern könnte durchaus Ende 2021 die Hälfte nicht mehr da sein. In seinen Prognosen unterstellte der HDE immer, dass wir keinen zweiten Lockdown bekommen.Der HDE versucht sich an einem Spagat. Der Einzelhandel ist eine Wachstumsbranche, die im ersten Halbjahr besser dastand als alle anderen Branchen und sogar real gewachsen ist. Ich glaube, wir müssen differenzieren.Lebensmittelhandel inklusive Drogerien macht 50 % des Handels aus, denen geht es super. Baumärkte erzielten im ersten Halbjahr 2020 ein Plus von 15 %. Über den Onlinehandel muss ich nicht sprechen. Wir reden also von einem Fünftel des Handels, der schon vor Corona krank war und jetzt durch Corona noch ein bisschen kränker geworden ist und nicht mehr komplett zu retten sein wird.Ich kann jetzt eine Entscheidung treffen, vergleichbar mit dem Kohlebergbau: Sollen wir einen Teil des Einzelhandels, der nicht zukunftsfähig ist, ebenso subventionieren wie die Braunkohle am Niederrhein, obwohl es keinen Sinn ergibt?Das war etwas überspitzt formuliert, aber die Tendenz stimmt, weil verschiedene Dinge zusammenkommen, wie z.B. Homeoffice. Immer mehr Unternehmen sagen, dass sie 50 % der Gewerbe- und Büroflächen nicht mehr brauchen. Dazu kommt eine gewisse Kontakttraumatisierung. Viele Menschen werden über eine längere Zeit Ansammlungen vermeiden, was zu einem Cocooning führen dürfte.Ja, wer in den Löwenkäfig geht, sollte eine Dompteurausbildung und eine Peitsche dabeihaben. Bei Amazon ist nichts verhandelbar, alles funktioniert nach dem Motto "Friss oder stirb!" Wir haben doch gesehen, dass in der Engpasssituation während des Lockdowns Amazon bewusst Marktplatzpartner depriorisiert hat und kleine Unternehmen, die auf das Fulfillment angewiesen sind, ausschloss.Das zeigt nicht nur, dass wir quasi ein Monopol haben, sondern auch dass mehrere Ansätze des Missbrauchs dieser Monopolstellung vorliegen. Was ich nicht verstehe ist, dass das Kartellamt da nicht einschreitet und Herr Mundt wahrscheinlich im Homeoffice Cocooning betreibt.Der Titel stammt nicht von mir, sondern von Microsoft. Microsoft hat im letzten Januar auf der NFR New York, der weltweit größten Messe für Retailer, Problemlösungen für den Einzelhandel präsentiert und diesen Begriff geprägt, der mir sehr gut gefällt.Es ging um die zentralen Themen, die den Handel der Zukunft prägen, nämlich darum, dass wir intelligente Systeme im Handel brauchen, die wir bisher nicht haben. Wenn der Handel Systeme anwendet, dann sind es bislang eher doofe. Der Handel muss heute datenbasiert arbeiten, was bisher kein großes Thema war.In Expertenkreisen wird noch diskutiert, ob wir bei der Konjunkturerholung mit einem V oder U rechnen dürfen. Ich sage manchmal, vielleicht haben wir nur ein L. Die Annahme, dass alles wieder so wird, wie es war, kann durchaus infrage gestellt werden. Vielleicht sind die besten Jahre, auf Deutschland bezogen, tatsächlich vorbei, während in anderen Regionen der Welt Wachstum erforderlich ist.Wir decken im Augenblick durch massive Staatsverschuldung, die Aussetzung der Insolvenzmeldepflicht und Kurzarbeit vieles zu. Das kann man nicht ins Endlose verlängern. Ich schließe deshalb nicht aus, dass wir nicht mehr da landen, wo wir vorher waren.Das Interview führte Ulrich Texter. Es erschien zuerst in der Zeitschrift "Planet Toys".