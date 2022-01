Eine Paketsteuer als Mittel der Umverteilung zulasten des Versandhandels lehnt Marcel Brindöpke zwar ab - dennoch fragt er sich, ob der E-Commerce sich mit kostenlosem Hin- und Rückversand selbst einen Gefallen tut. In diesem Gastbeitrag erklärt der Etailment-Experte, wie sich der Gratisversand als Standard etablieren konnte und untersucht seine Auswirkungen auf Wettbewerb, Ökologie und die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© IMAGO / Sven Simon

Die Logik der Pferdekutschen

© heyconnect Marcel Brindöpke ist Marktplatzexperte und Gründer des Plattform-Providers Heyconnect . Seit 20 Jahren ist er im Marktplatz-Business zu Hause und hat u. a. mitgeholfen, bei Otto die kuratierte Plattform Otto.de aufzubauen. 2012 gründete er gemeinsam mit Florian Curdt heyconnect – einen Dienstleister, der Marken Anbindungen an große Marktplätze ermöglicht.

Über den Verlust zum USP



© IMAGO / Ralph Peters Retourenabwicklung So werden Retouren nicht zum Verlustgeschäft Retouren sind ein Thema, mit dem sich kein Händler gerne beschäftigt. Dabei kann gerade dieses notwendige Übel zu einem Hebel werden, um Profite zu steigern, nachhaltige Kundenbeziehungen zu fördern und sich vom Wettbewerb abzuheben. Wie Händler das Retourenmanagement strategisch nutzen, erklärt Gastautor Alexander Lange von BuyBay. Mehr lesen

Das Leid der kleinen Händler

© IMAGO / MiS

Etailment-Expertenrat

Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.

Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft.

Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter In unserem Gastautoren-Club "Etailment-Expertenrat" schreiben von der Redaktion ausgewählte Autoren im Wechsel über den digitalen Handel von heute und morgen.Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft.Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter "Etailment Expertenrat"

Was wäre, wenn es wirklich keine Gratislieferungen mehr gäbe?

Fazit



© BuyBay b. v. Retouren Fünf Tipps für die Flut der Rücksendungen durch Black Friday und Weihnachten Die E-Commerce-Branche rüstet sich für die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Spätestens zum Black Friday (in diesem Jahr am 26. November) und in der Cyber-Week beginnt die heiße Phase. Allerdings haben nur wenige Online-Händler eine Strategie für den Umgang mit der zu erwartenden Flut an Retouren zu diesen saisonalen Verkaufsspitzen in petto. Retourenmanagement-Spezialist Buybay hat eine Checkliste mit fünf Fragen zusammengestellt, die bei der Prüfung und Optimierung der Prozesse helfen. Mehr lesen



© IMAGO /Michael Gstettenbauer Zukunft des Handels Digitale Konzepte statt E-Commerce-Steuer In vielen Innenstädten zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Einzelne Geschäfte bis hin zu ganzen Straßenzügen stehen leer. Doch daraus den Schluss zu ziehen, dass Innenstädte zukünftig komplett aussterben, wäre falsch. Allerdings werden sie sich verändern (müssen). Eine E-Commerce-Steuer, wie Drogerie-Unternehmer Raoul Roßmann sie fordert, wird den stationären Handel nicht vor dem Wandel bewahren, sagt Ralf Haberich von Shopgate. Er plädiert für eine Versöhnung von On- und Offline, indem stationäre Händler die neuen digitalen Möglichkeiten nutzen und Konzepte wie Ship-from-Store umsetzen. Mehr lesen



© parcelLab Nachhaltigkeit Parcel Lab setzt verstärkt auf nachhaltigen Versand Das Münchener Start-up Parcel Lab sieht bei den Unternehmen einen stärkeren Bedarf und eine stärkere Erfordernis, den Versand nachhaltiger aufzuziehen. Der Anbieter für eine White-Label-Lösung für den E-Commerce, mit dem der Versand der Produkte optimiert und die Kundenbindung gestärkt werde, will nun im Segment des Versand das Defizit in Nachhaltigkeitsfragen verringern. Mehr lesen

Knapp zwei Milliarden Pakete waren es 2021, die in Deutschland über Onlineshops bestellt wurden. Über 300 Millionen von ihnen enden als Retoure wieder beim Absender, wie Florian Kolf im Handelsblatt kürzlich darlegte.Diese Menge an Waren, die im Umkehrschluss nicht mehr im stationären Handel gekauft wird, weckt die Fantasie derer, die hier verlieren. So forderte der Deutsche Städte- und Gemeindebund unlängst eine Paketsteuer , damit sich „große Online-Plattformen an der Finanzierung der Infrastruktur beteiligen“.Fordert eine bestimmte Klientel eine Steuer auf die Leistung einer anderen Klientel, ist schnell klar, dass dahinter kein wirklicher Sinn steckt, sondern eine Umverteilung zulasten der einen und zugunsten der anderen Gruppe erfolgen soll. Mit der gleichen Logik wäre eine Autosteuer zugunsten der Pferdekutschenindustrie angebracht gewesen, immerhin nutzten die Autos auch die Infrastruktur der zwingend zu erhaltenden Pferdekutschen.Blendet man den durchschaubaren Versuch, Geld für eigene Zwecke einzuwerben, einmal aus, so ist dennoch ein Phänomen bemerkenswert. Die gestiegene Attraktivität des Onlinehandels fußt u. a. auch darauf, dass sowohl Hin- als auch Rücksendungen inzwischen für den Kunden de facto kostenlos sind.Während man bei Gratisretouren noch mit dem Verbraucherschutz argumentieren kann, fehlt ein sinnvolles Argument beim Hinversand völlig. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?Zum Zweck der Differenzierung im Wettbewerb sind die Versandkosten seit Ende der Nullerjahre sukzessive abgebaut worden. Vor allem die Neuen im Block wie Amazon mit Amazon Prime (kostet Geld, aber bei der Vielzahl an Bestellungen ist es ein De-facto-Gratisservice, zumal heute mehrere Leistungen damit eingekauft werden) oder Zalando schufen damals einen USP und konnten den Platzhirschen wie Otto Marktanteile streitig machen.Die Finanzierung dieses Unterfangens gelang auch durch externe Investoren, die die Anfangsverluste aus diesen Strategien kompensieren konnten.Aufgrund der hohen Transparenz im E-Commerce bei ansonsten sehr vergleichbaren Geschäftsmodellen führte dies dazu, dass man fortan einen Nachteil hatte, wenn man diesen Gratis-Dienst nicht anbieten konnte. Entsprechend schnell etablierte sich der Gratisversand als Standard.Gepaart mit einfachem Rechnungskauf und sehr kulanten Retourenregelungen war dies der endgültige Durchbruch des Onlinehandels, durchaus zu Lasten des Stationärhandels. Geht man nun davon aus, dass ca. 75% aller Sendungen inzwischen gratis erfolgen und ein Paketversand mit 4,50 Euro zu bepreisen wäre, so verzichtete die Branche 2020 auf ca. 6,75 Milliarden Euro, was ca. 9% des gesamten E-Commerce-Transaktionsvolumens darstellt Nun könnte man dies als Kundenakquise- bzw. -pflegekosten abtun, doch die Effekte gehen weit darüber hinaus. So können sich kleine Onlineshops diese Preisbildung oft nicht leisten und haben somit einen klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber den reichweitenstarken Onlineshops, die sich dies leicht leisten können.Gehen die kleineren Shops den Schritt des kostenlosen Versands trotzdem mit, sinkt die Marge enorm, mit nachteiligen Effekten auf Rücklagen, Investitionsmittel oder Gehälter für Mitarbeiter.Darüber hinaus haben große Onlineshops und -Marktplätze den verdienten Vorteil, dass sie bei den großen Volumina sehr geringe Versandkosten zahlen (Skaleneffekte) – die dort verlorenen Beträge holen sich DHL & Co. dann bei den anderen Marktteilnehmern wieder herein und erhöhen seit wenigen Jahren konsequent auf Jahresebene die Preise (s. Marktmacht bei den KEP-Dienstleistern).Und dennoch: 6,75 Milliarden fehlende Euro im System sorgen sicher auch nicht für die besten Löhne und Arbeitsbedingungen in der Paketbranche.Einen ökologisch positiven Effekt dürfte diese Preisentwicklung auch nicht ausüben, immerhin kann man leicht und schnell auch sehr günstige Produkte einfach mal eben so bestellen. Amazon-Prime-Kunden kommen auf über 60 Bestellungen im Jahr, entsprechend wenig dürften die Bedarfe zu Wocheneinkäufen aggregiert werden (Der Autor ist ausdrücklich Teil dieses Wahnsinns).Und würde sich nicht auch die Retourenquote senken lassen, wenn man einen Teil der Aussendungen per se nicht gratis anbieten würde? Gerade Spontankäufe ohne echten Bedarf gehen oft zurück, wenn der Kaufrausch ausgeschwitzt wurde.Zusammengefasst und leicht verkürzt lässt sich festhalten, dass mit einem Gratisversand weder dem fairen Wettbewerb, noch der Ökologie, noch fairen Gehalts- und Arbeitsbedingungen in der Paketbranche Vorschub geleistet wird – der Staat also durchaus Anlass sehen müsste, hier einzuschreiten. Zumal derzeit auch Steuern auf die 6,75 Milliarden Euro entfallen.Es gäbe vor allem einen Lenkungsmechanismus, der zum einen das Bestellverhalten der Kunden vermutlich verändert, zugunsten der Ökologie und geringeren Sendungsvolumina und damit zugunsten der Arbeitsbedingungen in der Transport-Branche. Zum anderen flöße mehr Geld in das gesamte Transportsystem, was ebenfalls die Gehaltsbedingungen verbessern könnte, sofern starke Gewerkschaften den Ball aufnehmen.Der Wettbewerb dürfte ebenfalls profitieren, auch internationale Marken könnten es sich einfacher leisten, in Deutschland zu verkaufen, da der internationale Versand ein starker Preistreiber ist.Für die Kunden wird es allerdings durch die Versandkosten erst einmal teurer – die positiven Effekte werden für den Kunden nur latent greifbar. Und: Viele Firmen würden die Kosten durch Gutscheine oder Rabatt-Aktionen kompensieren und damit die Regelung weitestgehend unterlaufen.So schön es auch wäre, wenn Deutschland durch geeignete Maßnahmen die Zahl der Retouren auf ein Niveau anderer Länder reduzieren könnte (In Frankreich liegt die Retourenquote für Fashion eher bei 25% und nicht bei 65% wie in Deutschland), so unrealistisch ist es, dass so eine Regelung kommt. Zu einfach ist sie zu umgehen, zu schwer durchzusetzen.Und wer erhöht gerne die Kosten von Lieferungen – in einer Zeit, in der die meisten Menschen auf Lieferungen statt Ladenbesuche angewiesen sind? Dennoch zeigen die Gedankenspiele, wie wichtig es bei neuen Geschäftsmodellen ist, sich frühzeitig über mögliche Entwicklungen Gedanken zu machen, bevor man das Biest nicht mehr einfängt.MEHR ZUM THEMA: